Arlette Contreras: "No me van a callar con 11 años de cárcel para Adriano Pozo"

Arlette Contreras se mostró en desacuerdo con la decisión del Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte de sentenciar a 11 años de cárcel a su ex parejaAdriano Pozo y ordenarle el pago de una reparación civil de 20 mil soles.

En una entrevista para el noticiero de Latina aseguró que el monto de 20 mil soles “es una ridiculez” y lamentó que la sala penal lo haya absuelto por tentativa de violación sexual.

“Rechazamos el monto que ha fijado la Corte de Lima Norte. La sustentación fue pésima, los criterios realmente escandalosos, dicen que no tengo ningún tipo de afectación. Yo sufro estrés postraumático, llevo terapia, tomo medicamentos. El proceso judicial terminó haciéndome daño. No me van a callar la boca con 11 años de cárcel para Adriano Pozo”, manifestó.

“Son 20 mil soles, es 5 mil soles por año, es una ridiculez. ¿Quién vive con 5 mil soles al año?, es indignante eso y que no se me reconozca la afectación de la humillación en espacio público. No solo yo he padecido con esto, sino también mi familia. Qué cosa me van a devolver estos cuatro años, nada, nadie”, agregó.

Aseguró que esperaba que a Pozo se le impusiera 19 años de cárcel, que había pedido la Fiscalía como una suma de las penas de 14 años por el delito de tentativa de feminicidio y 5 años por tentativa de violación.

“Esperaba que se le impusiera los 19 años que pidió el Ministerio Público. Es más, hay una afectación que jamás se podrá disipar. Una persona que sufre esto queda afectada por el resto de su vida. Que no me reconozcan como tal es una cachetada”, aseveró.

Dijo esperar que el Ministerio Público apele la absolución por tentativa de violación sexual. “Lejos de vanagloriarse con los 11 años, según su acusación, tienen que asegurarse que Adriano Pozo cumpla con esa sentencia efectiva y es indignante que él siga libre”, comentó.

Apelarán el monto de la reparación civil



Cynthia Silva, abogada de Arlette Contreras, indicó que van a apelar la reparación civil de S/ 20 mil. Además, invocó al Ministerio Público a no descuidar el tema de la violación sexual.

Finalmente, dijo que existe el temor de que Pozo eluda la justicia. “Ya tenemos la condena, no podemos permitir que con esa certeza, Adriano Pozo eluda la justicia. Hay un temor de que se fugue”, puntualizó.



Defensa de Contreras apelará reparación civil. (Video: Latina)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: