Arlette Contreras: "Hombres y mujeres, luchemos en contra de la violencia hacia la mujer" [VIDEO]

Arlette Contreras , la joven que fue violentada hace tres años por su entonces pareja Adriano Pozo , publicó un video este lunes desde Ayacucho pidiendo a los hombres y mujeres a "luchar contra la violencia hacia la mujer".

"Hola, les hablo desde Ayacucho. Me encuentro aquí porque he sido calumniosamente denunciada por la defensa de Adriano Pozo, el hombre que me agredió en julio de 2015", menciona Contreras en el clip compartido en redes sociales.

Arlette Contreras se refirió a la denuncia que afronta. Hace unas semanas pasó de ser víctima a acusada luego que el el Gobierno Regional de Ayacucho la acusara por el presunto delito de falsedad genérica, pues habría presentado un certificado falso durante el trámite de investigación preparatoria en el caso seguido contra Adriano Pozo. La Fiscalía solicitó tres años de prisión contra ella.

Paralelamente, el Poder Judicial absolvió a su ex pareja, Adriano Pozo, de los delitos de violación sexual e intento de feminicidio. La Sala Penal de Ayacucho decidió dejar sin efecto los cargos que se le imputaban a Pozo, y le impuso una reparación civil de S/80 mil; además, ordenó que se le anulen los antecedentes judiciales y policiales. El Ministerio Público apeló.

"Ya son 3 años y no puedo acceder a justicia. Lo que me sucede le ocurre a millones de mujeres en el país. No solo son violentadas, sino también denunciadas, culpabilizadas, desprestigiadas. Es por eso que no podemos acabar con el círculo de la violencia", continuó Contreras en su video.

Jalada del cabello y arrastrada cruelmente por los pasillos de un hotel, la víctima de intento de feminicidio hizo un llamado a hombres y mujeres a luchar contra la violencia y buscar la verdad.

"Es por eso que yo hago un llamado a apoyarnos, a no perder de vista los casos que tenemos en nuestro país. Solo estando unidos vamos a poder lograr cambios en la sociedad", dijo la joven en el clip que ya se viene haciendo viral.