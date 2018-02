Tras la polémica absolución de Adriano Pozo , agresor de Arlette Contreras , se generó una gran cantidad de críticas al Poder Judicial por esta determinación.

En conversación con RPP Noticias, Juan Carlos Portugal, abogado de Pozo, detalló la razones del polémico fallo, el cual el considera "una decisión valiente y justa".

"No soy un abogado cobarde. Yo no puedo justificar lo injustificable. Él (Adriano Pozo) reconoce la agresión [...] El acto es inhumano, pero el Ministerio Público no lo llevo a juicio por eso. La Fiscalía debió llevar el caso por lesiones graves", manifestó el letrado.

Portugal señaló que, según la sentencia, Contreras no fue víctima de feminicidio o violencia sexual , cargos que se le imputaron a su cliente.

"Yo puedo entender que hay indignación colectiva. Soy respetuoso con las protestas y con Arlette Contreras porque es víctima de agresión, pero no es víctima de feminicidio o violencia sexual", resaltó el abogado.