Yamila Osorio olvidó detalles de su gestión durante declaración ante Fiscalía

A días de haber dejado el cargo, la ex gobernadora regional de Arequipa,Yamila Osorio , olvidó varias cosas efectuadas en su gestión, pues no supo precisar cómo nombró a los funcionarios en la gerencia de Transportes, ahora acusados de actos de corrupción; ni las funciones que les atribuyó.

En la declaración que dio a la fiscal Alejandra Cárdenas Ávila, quien investiga el cobro de cupos que hizo la banda Los Correcaminos del Sur a las empresas de transportes a cambio de permisos de circulación, aseguró que solo había una relación laboral con José Gamarra, ex gerente de Transportes; Juan Bermejo, su asesor personal; y Carlos Montoya, integrante de su seguridad personal, pese a que mantuvo a los tres trabajaron desde el inicio de su gestión. Le hicieron más de 30 preguntas.

Tampoco pudo recordar si Juan García, Christian Motta y Hugo Herrera fueron personal de confianza, no obstante, los tres se desempeñaron como subgerentes en Transportes.

Según la Fiscalía, Bermejo y Gamarra lideraban la mafia. En tanto, García y Motta eran los jefes de segundo orden.

La ex autoridad, de 32 años, indicó que no recuerda si llegó alguna denuncia de irregularidades por cobro de cupos en Transportes, ni las publicaciones periodísticas que alertaban sobre la presencia de la mafia en esa entidad.

Osorio Delgado se negó, además, a proporcionar su número telefónico a la fiscalía, asegurando que es para proteger su privacidad, otro tema que olvidó fue su participación como consejera regional, pues indicó que no recordaba si integró la comisión que propuso una norma para autorizar a las minivans.



LA CONTRADICEN



Ante la fiscal, la ex gobernadora sostuvo que su ex asesor Bermejo no tenía injerencia en Transportes y tampoco él propuso a Gamarra como gerente. Esa versión fue contradicha con el testimonio del ex gerente, quien señaló ante la misma magistrada que Bermejo lo propuso para ocupar el cargo y que Osorio le indicó directamente que su ex asesor ‘hablaba por ella’ en todas las decisiones.

DATOS



-La Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, Alejandra Cárdenas, señaló que volverá a citar a los testigos que declararon que la ex gobernadora regional Yamila Osorio tenía conocimiento sobre el cobro de cupos en Transportes.



-La exautoridad en su cuenta de Twitter dio a entender que los testigos que la involucran en los actos ilícitos habrían sido pagados.