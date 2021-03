Las autoridades de salud están preocupadas por el incremento alarmante de casos de rabia canina en Arequipa. La Dirección de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) ha reportado 23 casos en lo que va del año, cifra muy superior a lo registrado en todo el 2020, por lo que se ha emitido una alerta epidemiológica. Los especialistas temen que aparezcan casos de rabia en humanos, por eso ya adelantaron la vacunación antirrábicas en zonas focalizadas, para evitar la expansión del virus.

El médico veterinario Carlos Gonzales Bedregal, coordinador de Zoonosis de la Geresa, explicó a Perú 21 que, de acuerdo a cifras internacionales, por cada 20 casos de rabia en canes se presenta un caso en humanos. Arequipa ya cuenta con 23 casos este 2021. El año pasado hubo 21, mientras que en el 2019 se reportaron 42 perros con rabia.

El especialista advirtió que, dadas las cifras de este año, en cualquier momento podría aparecer un caso en un humano.

“El virus de la rabia se encuentra en la saliva o en la baba. No es necesario que el perro nos muerda para contagiarnos. Al tener contacto o manipular al animal el virus ingresa a nuestro cuerpo por las micro vías que tenemos en la piel. Cuando ingresa a nuestro organismo se multiplica y afecta nuestro sistema nervioso. Una vez que llegue al cerebro no hay tratamiento, ni cura”, remarcó a este Diario.

Riesgo

Cuantos más casos de rabia en perros se registren, mayor es el riesgo para los humanos. Por ello, toda persona que haya estado en contacto o haya sido mordido por un can infectado debe ser atendido de emergencia. Se le aplica la vacuna antirrábica humana y el suero antirrábico. Este año hubo siete personas que recibieron el tratamiento completo en la citada región. Ellos acudieron inmediatamente a un Centro de Salud y pudieron tratarse a tiempo.

El único caso de rabia humana registrada en Arequipa fue en el 2015. Era una mujer gestante que llegó de Puno en estado grave tras ser mordida en la mano por un perro con rabia. A la semana de haber sido atacada presentó los síntomas, pero como no recibió atención temprana entró en coma y falleció.

Para evitar riesgos, también reciben la vacuna antirrábica humana los que hayan sido mordidos por un can desconocido o tengan una mordedura grave por uno que está plenamente identificado. De este grupo, 250 personas recibieron las vacunas antirrábicas humanas.

Este año sean reportado en los diferentes establecimientos de Salud alrededor de 1.000 personas mordidas por perros. En el 2020 fueron 5.000, mientras que en el 2019 las personas atacadas por perros fueron 7.768.

Según el médico veterinario, no todas las personas mordidas reciben en tratamiento, solo se hace al 25% de los afectados, de acuerdo a la evaluación médica.

Vacunas

De los 23 casos de rabia canina presentadas este año, 11 corresponden al distrito de Cerro Colorado, seis al de Yura, cinco a Majes y uno a Cayma. Por el alto incremento, las autoridades decidieron adelantar la vacunación de perros en las zonas focalizadas a fin controlar la expansión del virus.

Comenzaron por Majes, donde inmunizaron 6.000 canes con propietarios entre este 13 y 14 de marzo. El especialista explicó que regresarán en abril para intervenir toda el área urbana y también las zonas de cultivos. La meta es llegar a los 12.500 canes protegidos.

El sábado 20 de marzo vacunarán a los perros del distrito de Yura, en abril a los de Cerro Colorado y en mayo a Cayma. En total inmunizarán a 25.000 canes en estos distritos infectados. La campaña general de vacunación canina será en agosto y están a la espera de que se les asigne el presupuesto para la vacunación masiva. La meta es vacunar a 235.000 perros en toda la región Arequipa.

En el 2020 no se pudo realizar la vacunación masiva por causa de la pandemia, solo hubo inmunizaciones en zonas focalizadas.

En el caso de los gatos, aunque no está prevista su vacunación, desde el área de Zoonosis de la Geresa también advirtieron que pueden presentar rabia. De hecho, en los últimos años se presentaron tres casos de rabia felina (2017, 2019 y el 2020), por lo que también se debe tener cuidado.

Arequipa

“Arequipa sigue siendo la única región con más casos de rabia canina en el país. Otra región donde hay presencia de rabia es Puno, pero tiene la cuarta parte de lo que reporta Arequipa. En Madre de Dios hay rabia, pero es silvestre. En otras regiones no hay rabia. La población de Arequipa no colabora, no ha tomado conciencia que la rabia puede matar a la persona. Es un problema social y falta de responsabilidad de las personas. Tienen mascotas y lo dejan abandonados en la calle. Ya se requiere mano dura de las autoridades y que se sancione a los propietarios”, destacó Gonzales Bedregal.

La última vez que las municipalidades de Arequipa realizaron un estudio sobre los perros callejeros fue en el 2016. En esa ocasión se identificó que cerca de 12.000 canes vivían en torrenteras y en las vías públicas. El veterinario de la Geresa sostiene que desde esa fecha hasta ahora se incrementó en un 50% los canes sin propietarios y abandonados.

La Ley N°27596, Ley que Regula el Régimen Jurídico de Canes, y la Ley N°30407, de Protección y Bienestar Animal, establecen que las municipalidades están obligadas a realizar cada año un padrón o un censo canino. Además, deben recoger todos los canes que están en vía pública y, si nadie los reclama o no son dados en adopción, se les debe aplicar la eutanasia.

La normativa también dispone que se debe sancionar a todas las personas que tengan a su mascota en la vía pública o los exponen al peligro.

“El Ministerio Público tendría que intervenir en las municipalidades para ver qué actuados han realizado desde que se dio la Ley. Ahora que han aumentado el número de canes en la vía pública, el número de accidentes de mordeduras y el número de casos de rabia canina, las autoridades deberían asumir sus responsabilidades”, finalizó el especialista.

