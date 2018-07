Roy Roger Gálvez Cueva es el sujeto que acuchilló 16 veces a la perrita, llamada 'Negrita', en presencia de una niña de 5 años, que lloraba desconsoladamente. El sujeto no soportó que le ladre y atacó al animal con un cuchillo de 30 centímetros, indicó la Policía.

La agresión ocurrió el martes, a las 07:15 de la noche, en los exteriores del mercado 4 de Agosto de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, distrito José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa .

El vigilante del establecimiento, Fernando Huayllan, señaló que, antes del ataque, el sujeto caminaba, con el cuchillo en la mano , insultando a los transeúntes.

Según los testigos, la menor iba al baño del mercado acompañada de la perrita, que había sido adoptada por la niña y los comerciantes . Sin embargo, a medio camino, Roy Gálvez se puso delante de ambos y atacó sin piedad a ‘Negrita’, que segundos antes le ladró.

Primero le provocó cortes en sus patas para que no escape y, luego, le dio una certera puñalada en el estómago. Aún con fuerza, el can trató de pararse y escapar, pero la agresión no cesó, pese a que la pequeña lloraba.

Los mismos comerciantes redujeron a Gálvez y pidieron apoyo de la Policía . El agresor fue trasladado a la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, donde se corroboró que no tiene antecedentes. Gálvez Cueva no declaró ante la Policía y solo expresaba incoherencias.

Cabe mencionar que la Ley 30407 de maltrato animal , indica que el agresor cumpliría una pena entre 3 y 5 años de cárcel.

