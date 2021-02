En Arequipa existen cuatro laboratorios autorizados para procesar las pruebas moleculares contra el COVID-19, además del Laboratorio Regional de la Gerencia Regional de Salud (Geresa). Estos establecimientos que están acreditados por el Instituto Nacional de Salud (INS) son: el laboratorio de la Universidad Nacional de San Agustín, la Clínica San Pablo, Laboratorio Muñoz y el de EsSalud.

La responsable del Laboratorio Regional, Ynés Monroy Talavera, explicó que los demás establecimientos que hacen tomas de muestras operan tercerizando los servicios de los laboratorios particulares autorizados o envían las muestras a Lima. Es por ello que tardan en reportar los resultados.

No obstante, Monroy precisó que el Laboratorio Regional también recibe muestras de clínicas particulares y las procesa gratuitamente, siempre que cumplan algunos parámetros que exige el Ministerio de Salud (Minsa).

“En caso de que las muestras cumplan con la directiva sanitaria N°123 que nos rige actualmente, el Laboratorio Regional las acoge y las procesa sin ningún costo. Los pacientes deben presentar sintomatología COVID y la clínica cumplir las recomendaciones para la obtención de las muestras. El costo de estas pruebas solo debe ser por la obtención de la muestra, los implementos y el traslado, porque el análisis es gratuito”, explicó la bióloga.

La especialista advirtió que muchas de las muestras tomadas por privados que han sido enviadas al Laboratorio Regional ha sido rechazadas porque no se enmarcaban en las directivas sanitarias. Por ejemplo, los privados no mandan las fichas completas, fueron mal tomadas o pertenecen a personas que no presentan síntomas y requieren la prueba para viajar o para trabajar. En estos dos últimos casos el Estado no subvenciona ese servicio.

Tipos de pruebas

En relación a las diferentes de pruebas aplicadas por el COVID-19, la bióloga informó que en el mercado existen cuatro tipos: las moleculares, que determinan el material genético; las antigénicas, que analizan una proteína del virus; las rápidas serológicas, que detectan anticuerpos; y las pruebas de Elisa, que también detectan anticuerpos y las clasifica. En relación a su efectividad, dependerá de en qué momento de la enfermedad se la aplicaron.

La prueba molecular (PCR) detecta la presencia del virus dentro de los siete primeros días de la enfermedad. Las pruebas serológicas están destinadas para ser tomadas pasado los 10 días de la enfermedad porque el organismo recién forma los anticuerpos.

“Es muy importante que las personas sepan que es el médico quien debe recetar las pruebas y es él quien decide qué tipo de prueba se debe hacer”, advirtió la bióloga.

El 3 de abril de 2020, a 15 días de detectar el primer caso de coronavirus en Arequipa, el Laboratorio Regional realizó el primer diagnosticado molecular de COVID-19. Durante todo ese año realizaron 18.035 estudios. En el 2021, solo en enero, se analizó más de 5.000 pruebas.

Al inicio de la pandemia cuando las muestras se enviaban a Lima, los resultados se conocían hasta en 7 días. Desde que funciona el Laboratorio Regional los resultados tardan solo 12 horas y en situaciones especiales, cuando se debe volver a analizar la muestra demoran 48 horas como máximo.

El Laboratorio Regional ha recibido 10.000 pruebas moleculares este 2021 y está en proceso de adquirir 20.000 más. En diciembre 2020 se procesaban hasta 120 muestras diarias y en enero 2021 el número ha subido hasta 300 cada 24 horas.

TE PUEDE INTERESAR: