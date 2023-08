El caso de los hijos de Lucía Velarde Pardo ha causado diversas reacciones a nivel nacional. Como lo informó Perú21, Velarde Pardo vive un drama tras enterarse que sus hijos habían sido ultrajados y ahora solo busca que la justicia sancione al agresor.

La ciudadanía arequipeña ya tomó nota de esta situación y está dispuesta a expresar sus sentimientos de solidaridad y respaldo a una causa que conmueve al país.

A través de las redes sociales se convocó a una marcha de protesta que partir a las 4 de la tarde ante la sede del Poder Judicial de Cerro Colorado, instancia que ve el caso de los menores.

Bajo el hashtag #JusticiaporLucía y #Vigiliaporlajusticia, la marcha se realizará hoy jueves y mañana viernes 25 de agosto.

Para ser parte de este acto de apoyo para con la familia será —para los adultos— asistir con un polo blanco y una cinta verde en la mano que simboliza ‘No al Abuso Infantil’. Los niños podrán participar con polo blanco, gorro y mascarilla.

CELERIDAD

Conocida la noticia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) hizo un llamado urgente a los órganos judiciales de Arequipa para que tomen atención del caso de los menores.

“Exigimos rigurosidad en el dictado de las medidas preventivas para evitar la evasión de la acción de la justicia del presunto autor del delito, a fin de proteger la integridad de los niños agraviados”, indicó el portafolio a través de un pronunciamiento.

“La Unidad de Protección Especial de Arequipa, interviene de oficio a fin de brindar orientación legal y contención psicológica. Asimismo, exigimos celeridad en las investigaciones con la finalidad de evitar cualquier impunidad en los hechos denunciados”, añadieron.

El Ministerio de la Mujer se pronunció respecto a la noticia y portada que sacó Perú21 ayer.

DETENCIÓN

En diálogo con Perú21TV, la exministra de la Mujer Ana Jara expresó su solidaridad para con las víctimas y enfatizó que el agresor Erick López Tassara no puede continuar en libertad.

“No existe posibilidad alguna que una jueza pueda dejar de administrar justicia en favor de los niños. Me llama poderosamente la atención que el Ministerio Público no haya solicitado la prisión preventiva para el violador. No puede afrontar el proceso judicial en libertad”, dijo. Incluso sugirió que el caso sea trasladado a una sede judicial de Lima.

Mañana se verá la sentencia con relación al hijo mayor, por lo que exhortan a las autoridades proteger a los niños.

DATOS:

·Lucía Velarde denunció que sus dos pequeños fueron violentados sexualmente por e Erick López Tassara, padre y padrastro de sus hijos, cuando ellos apenas tenían, uno de ellos, entre uno y dos años, y el mayor tenía cinco a seis años de edad.

·Perú21TV ubicó a Erick López Tassara, quien no quiso brindar mayores comentarios. “Yo no voy a declarar porque todo está judicializado”, finalizó.