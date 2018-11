El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres de los 11 presuntos integrantes de la organización Los Desalmados del Tráfico Humano, por la compra de una bebé de 5 meses.

La titular del despacho, Danitza Sánchez, determinó la reclusión en el penal de Socabaya para Cinthia Tello Preciado, Roque Yáñez Quispe y Katy Quinteros Quispe, quiénes son investigados por el presunto delito de trata de menores. Contra ellos, precisó, se cumplen graves y fundados elementos de convicción y peligro de fuga u obstaculización de la justicia.

En una extensa audiencia qué duro más de 5 horas, cerca de la medianoche, la magistrada determinó la comparecencia con restricciones para el resto de imputados, entre ellos el ex director de la Policía Nacional general en retiro Raúl Becerra Velarde.

El Ministerio Público había solicitado 36 meses de prisión preventiva contra los 11 imputados por los presuntos delitos de organización criminal, aborto y trata de personas. En el caso de los dos primeros postulados, la jueza Sánchez los desestimó al considerar que no existen suficientes suficientes pruebas para determinar que exista una banda criminal dedicada al tráfico de menores y aborto, porque no hubo mayores detalles de otros casos de bebés vendidos, coordinaciones en conjunto y las medicinas e inyectables hallados en tópicos intervenidos no eran suficientes elementos para la vinculación.

No obstante, precisó que Tello, a través de de Yáñez y Quinteros, captaron a Ana Huicho la humilde madre a quién convencieron para qué vendiese a su hija por 5 000 soles. la pequeña fue registrada como hijo de de Becerra y Tello al parecer con un certificado de nacido vivo fraudulento.

Luego de conocer el fallo, la fiscal Rosmery Mendoza afirmó que apelará la resolución al considerar que el resto de imputados también debería estar en prisión y y no se valoró los otros delitos postulados.

Al salir de la audiencia, Cinthia Tello indicó ser inocente al igual que Roque Yáñez.

Mientras el general en retiro Becerra sostuvo que siempre creyó en su inocencia, que como expolicía estuvo del lado del bien y que espera limpiar su imagen que fue mancillada en las últimas semanas.

DATO

* Los Desalmados del Tráfico Humano fueron desarticulados durante un megaoperativo realizado el martes 6 de NOVIEMBRE. Cayeron 14 y rescataron a la bebé.