El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para Roy Gálvez Cueva , el sujeto que la noche del martes mató a la perrita ‘Negrita’ frente a una niña de 5 años, en los exteriores del mercado 4 de Agosto de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres , en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero , en Arequipa .

La fiscal Julia Yucasi, quien investiga al sujeto, imputó a Gálvez por el presunto delito de maltrato anima l. Además, estimó que la pena que podría recibir sería hasta de 7 años de cárcel.

La condena solicitada es alta debido a la existencia de agravantes, como que el ataque se realizó frente a una menor de edad y porque el 2015 el sujeto fue sentenciado por el delito de hurto y le impusieron una condena de cuatro años de prisión, pero que fue convertida en jornadas de trabajo comunitario.

EL ATAQUE

Como se recuerda, Gálvez Cueva se ensañó con 'Negrita' acuchillándole en 16 oportunidades solo porque la mascota le ladró.

Primero le provocó cortes en sus patas para que no escape y luego le dio una certera puñalada en el estómago . Aún con fuerza, el can trató de pararse y escapar, pero la agresión no cesó, pese a que la pequeña lloraba.

Ante las autoridades, el investigado dijo en su defensa que el can pretendió morderlo .