Mujer se salva de morir tras ser arrojada a torrentera por el padre de su hijo 

Un nuevo caso de feminicidio estuvo a punto de registrarse en Arequipa. En este lugar, un sujeto identificado como Nicanor Ronald Chávez Fernández (50) atacó a su pareja y la lanzó por una torrentera en el distrito de Cerro Colorado.

Según denunció la víctima, la noche del domingo ella y su pareja celebraban el Día del Padre bebiendo al interior de una chicharronería local. En el lugar también se encontraba su hijo de 8 años, por lo que decidió retirarse del lugar al promediar las 9:30 de la noche.

Sin embargo, Chávez molesto con la decisión de su pareja, la siguió a su salida del local y al llegar a un puente se le abalanzó empujándola hacia la torrentera. No contento con ello el atacante bajó hasta donde había caído la mujer y la siguió agrediendo amenazándola incluso con matarla.

Los vecinos del lugar lograron escuchar los gritos de auxilio de la afectada y descendieron al lugar donde se encontraba para rescatarla. Minutos después llamaron a serenos quienes detuvieron al agresor.

"El bajó por atrás y me dijo: ¡cállate porque aquí te voy a matar y así grites nadie te va a escuchar! No me levanté por miedo a que me empuje o me mate", contó la víctima cuando era conducida al hospital Honorio Delgado.

La Fiscalía ha iniciado una investigación contra Chávez por el delito de tentativa de feminicidio. Se conoció que no era la primera vez que la agredía.