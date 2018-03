Alisson Llerena de Mendiburu falleció tras sufrir una hemorragia interna por realizar una peligrosa y extrema práctica sexual con su esposo el doctor Rubén Valera Cornejo. Todo ocurrió el pasado 4 de noviembre de 2017 en la ciudad de Arequipa.

De acuerdo a información de ' Panorama', el médico y su mujer habrían utilizado un misil como juguete sexual, lo cual habría originado el fatídico desenlace.

"No recuerdo cuantos objetos sexuales teníamos. Tampoco recuerdo las características del objeto sexual que le introduje o el tiempo que lo hice", manifestó Valera Cornejo en su declaración policial.

Javier Arana, jefe Divincri de Arequipa, reveló que se encontraron rastros de sangre y vello púbico en el mortero, el cual tiene tamaño de 40 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho.

"Recuerdo que me desperté de madrugada. Yo estaba echado en mi cama y me esposa a mi costado. Le toque su hombre y la sentí fría. Es ahí cuando me asusté. Pensé que algo que le había pasado. Estaba inconsciente", precisó Valera Cornejo.

Washington Llerena, padre de la víctima, exige que las autoridades hagan justicia por la muerte Alisson y responsabiliza a su yerno.

"Que purgue en la cárcel por lo que ha hecho con mi hija. Seguiré luchando hasta el final", aseveró entre llantos.

Rubén Valera Cornejo, quien es acusado por el delito de feminicidio y tenencia ilegal de armas, se encuentra libre.

En noviembre pasado, el médico fue trasladado al Ministerio Público en calidad de detenido como el presunto autor de la muerte de su esposa. Sin embargo, salió en libertad por comparecencia restringida.

Por lo pronto, Luis Villega, fiscal del caso, ha solicitado el impedimento de salida del país para Valera Cornejo.