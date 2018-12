Arequipa: Mujer que acusó de violación a candidato cuenta que fue presionada a rectificarse 

El candidato a gobernador de Arequipa , Elmer Cáceres Llica , cuenta con tres denuncias por abuso sexual en los años 2004, 2014 y 2017. Es precisamente la primera denuncia la que le pertenece a la joven Yaritza Huilcahuamán, quien meses después se rectifica y no se supo más de ella hasta hoy.

La joven, quien denunció ser sometida sexualmente solo dos días después de cumplir 18 años, no solo se rectificó en una entrevista para un diario local, sino que también apareció en fotos junto a Elmer Cáceres en la que confirma que es pareja de este y están enamorados. Pero, la verdad sería otra.

OBLIGADA A CAMBIAR DE VERSIÓN

En diálogo con RPP, Yaritza Huilcahuamán contó lo que pasó en realidad aquel día en el que lucía aparentemente feliz. Ella, actualmente, afronta un proceso por difamación.

Tras contratar diversos abogados que, según ella, solo la orientaron erróneamente; sus padres se endeudaron y cayeron enfermos. Además, cada vez que era citada por la Fiscalía, el denunciado nunca iba por lo que se prolongaban las audiencias, mientras tanto sus conocidos la señalaban y le gritaban comentarios que la hacían sentir mal.

"No me sentía bien. El caso había afectado a mis padres, se enfermaron con los gastos de tres abogados. Habíamos gastado bastante dinero y yo sentía que era mi culpa por lo que ellos estaban pasando. Entonces decido que ya no quería continuar", dijo.

Uno de esos días, saliendo del Ministerio Público se le acercó un abogado que le explicó cómo podía dejar de lado y dar por zanjado el tema de la denuncia por violación.

"Nos dice que quiere ayudar a mi mamá y a mí y nos dice cómo solucionaría todo para su tranquilidad y todo quede ahí. Nos dijo que para archivar el caso lo mejor es que yo tenga una foto con él (Elmer Cáceres) y le diga que lo hice por celos o por venganza", narró.

Tras hablar con su padre, el abogado Esquivel la invita a comer con el fin de que gane confianza y cuente detalles de lo sucedido. Ella va al restaurante y fue ahí donde ya estaba el candidato a gobernador de Arequipa y la prensa que sacó fotografías de ellos juntos. Mientras tanto, durante la 'entrevista', el abogado le dice todo lo que debía responder.

"El abogado me dice que con esa prueba se va a archivar. Yo no pensé en las consecuencias y viendo lo que me ocurría asistí y me tomaron la foto. El abogado Esquivel me indica de esta manera. Él me dice cómo tenía que posar para la foto y me dijo que diga eso", agregó la joven Huilcahuamán.

Perú21 intentó comunicarse con Elmer Cáceres vía telefónica, pero no respondió las llamadas.