Antes de 28 de julio, Celia Capira de Arequipa conmovió al país tras seguir a la comitiva del presidente Martín Vizcarra suplicando atención médica para su esposo que se encontraba grave de coronavirus. Ahora vuelve a ser noticia luego que esta madrugada prendieron fuego a los carros y envenenaron a sus mascotas.

Celia Capira contó que era la una de la madrugada cuando dormía y se originó el fuego que quemó los autos estacionados frente a su casa que eran propiedad de su esposo. “Mi esposo me hablo en mi sueño, me dijo que me levantara” contó Celia.

“Cuando desperté había fuego, tuve que encender la alarma para pedir ayuda a mis vecinos y empezamos a apagar el fuego”, Celia rechaza que este incendio se haya ocasionado por un cortocircuito, “esto ha sido provocado, le han prendido fuego, además han envenenado a mis perros”, dijo Capira.

El corresponsal de Latina, Jason Ticona, comentó que Celia le habló sobre un auto desconocido que estuvo merodeando en los exteriores de su vivienda ubicada en el distrito de Alto Selva Alegre, sector Independencia en Arequipa. El incidente se encuentra en investigación de la policía en Arequipa.

Como se conoce, Capira pretendía llegar al presidente para mostrarle las lamentables condiciones en las que se encuentran los enfermos por coronavirus en Arequipa. El esposo de la mujer, Adolfo Mamani Tacuri (57), quien era uno de los pacientes del Hospital Honorio Delgado; sin embargo, era atendido en una carpa a la interperie. Finalmente, Mamani falleció, tras batallar por 9 días con la enfermedad.

