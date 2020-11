Cientos de arequipeños iniciaron su protesta contra el gobierno de Manuel Merino a punta de cánticos y bombos por toda la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca. Se juntaron universitarios, organizaciones sociales, familias y personas de distintas edades.

Se informó que fueron varios puntos de encuentro para iniciar esta marcha y todo arrancó desde las 5 de la tarde. Luego, los grupos formados llegaron hasta la Plaza de Armas, donde vienen lanzando todo tipo de arengas contra el actual presidente Manuel Merino.

“Que nuestra rabia se convierta en un voto responsable”, “Nadie obedece a un gobierno usurpador”, fueron algunos de los mensajes de protesta que se podían leer en las pancartas de estos manifestantes, quienes indicaron que todo será de forma pacífica.

Hasta un muñeco alusivo al COVID-19 se unió a la Marcha Nacional contra el gobierno de Manuel Merino (Foto: captura de pantalla)

NO SERÁN REPLEGADOS

En horas de la tarde de ayer, el jede de la Unidad de Servicios Especiales (USE), Comandante PNP Martín Ocampo Aguirre, informó que los 500 efectivos no replegarán a los manifestantes, siempre que no alteren el orden público o atenten contra la propiedad pública y privada.

Indicó que tras la reunión con la Defensoría del Pueblo, conciliaron para que los ciudadanos continúen con su derecho de protesta, pero sin causar desmanes.

Asimismo, la mayoría de marchantes indicó que la protesta no es en defensa de Martín Vizcarra, sino en contra de la vacancia presidencial en medio de la pandemia y el impacto de la crisis política en todo el Perú.

Hasta el cierre de esta nota, no se presentó ningún altercado entre ciudadanos y efectivos policiales.

