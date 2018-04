Arequipa: Joven se lanza de puente de 40 metros tras perder a familia en accidente

Jonathan Hual Choquepata, de 25 años, se suicidó porque su madre Luz Choquepata, su hermana Yanina Hual y su padrastro Julián Vizcardo murieron en un accidente ocurrido el último lunes, en el distrito de Corire, provincia de Castilla en Arequipa .

El dolor fue tan intenso que el martes salió de su casa, donde todavía velaban a sus familiares, se dirigió al puente Chilina y se lanzó al vacío.

En el velorio lo vieron salir corriendo. Los amigos y familiares, entendiendo la magnitud de su pena, prefirieron dejarlo tranquilo para que se desahogue. Nadie imagino que se iba a suicidar.

Su muerte también fue instantánea como ocurrió con sus tres familiares, que cayeron a un precipicio de 500 metros, cuando retornaban del distrito de Viraco, Castilla, hacia la ciudad de Arequipa.

Todos habían acudido a la misa de otro familiar, que había fallecido porque el vehículo en que viajaba se volcó y cayó a un despeñadero.

DEBATE

​

Con este caso son 16 las personas que se quitaron la vida desde el puente Chilina, inaugurado el 2014. Debido a la alarmante cifra, se reabrió el debate sobre si se debe enmallar la estructura.

La psicóloga Tania Rojas explicó que eso no resolvería el problema de suicidios. “Si no se quitaba la vida en el puente Chilina, lo haría en otro lado. Saltaba de otro puente, se tomaba algo o se cortaba las venas porque es un tema de salud mental, no de puentes sin mallas. La gente que tiende a la depresión debe recibir ayuda profesional”, dijo.

DATOS

​

En el accidente del lunes sobrevivieron dos personas, el conductor Cristhian Vizcardo, de 24 años, y la hermana, de 11 años, del matrimonio Vizcardo Choquepata. Ambos están hospitalizados.

El puente Chilina, en Cayma, tiene 562 metros de longitud y 40 metros de altura.