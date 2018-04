Arequipa: Investigan a ex alcalde por lavado de activos

Juan Herrera Obando, ex alcalde del distrito de La Joya, está en la mira de la Fiscalía de Lavado de Activos de Arequipa , debido a que habría adquirido vehículos e inmuebles desde 2012 por montos superiores a los tres millones de soles, cuando legalmente no tendría la capacidad económica para hacerlo.

Por ello, el Ministerio Público le inició una investigación por el presunto delito de lavado de activos, pues creen que habría amasado una fortuna desde que asumió su cargo.

La procedencia del dinero, según la fiscalía, se remonta a 2012, cuando la empresa MR Constructora se adjudicó la ejecución de obras en la piscina municipal y en el centro de salud Benito Lazo, en donde la municipalidad de La Joya gastó más de 4 millones de soles.

La Fiscalía sostiene que, luego, el ex alcalde compró un vehículo por 5,600 dólares, adquirió un terreno donde construyó una vivienda valorizada en 80,400 dólares y entregó dinero a su hijo para que compre vehículos por cerca de 100 mil dólares. Según el Ministerio Público, el ex burgomaestre no pudo hacer ese tipo de compras ya que percibía solo un sueldo de 2,500 soles.

Al respecto, el juez de Investigación Preparatoria, Jaime Coaguila, ha dispuesto que las diligencias continúen por 90 días más, donde se podría levantar el secreto bancario y tributario del procesado.

En tanto, la defensa legal del ex alcalde sostuvo que este pudo hacer la compra del terreno, levantar una casa y adquirir vehículos, debido a que posee 15 hectáreas en las que produce cochinilla y porque además se dedica a la compra y venta de vehículos.

TENGA EN CUENTA



- En el proceso están implicados Jhon Herrera Ojeda, sobrino del ex alcalde, y el empresario Mauricio Zúñiga (21). Este último aparece como gerente de la empresa MR Constructora.