Arequipa: Fiscalía pide 5 años de prisión para el alcalde de Socabaya

Lino Manuel Mamani

ino.mamani@peru21.com

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó 5 años de prisión para el alcalde del distrito arequipeño de Socabaya, Wuilber Mendoza, cuatro exregidores y siete exfuncionarios de la comuna (2007-2014), por el presunto delito de colusión en la compra de un terreno no saneado.

El burgomaestre es acusado de haber confabulado para que la municipalidad compre en el 2008 el terreno El Pillo de 4 hectáreas para construir el parque zonal Las Peñas de Socabaya. Se pagó S/193,410 por el predio, pese a que los propietarios Felicitas Ruby Tejada Zegarra y Percy Chávez Ortiz no tenían el terreno saneado. El precio tampoco fue sustentado de forma correcta.

La comuna recién se percata de esa omisión cuando acude en el 2013 a inscribir la propiedad ante la notaría María Emilia Ladrón de Guevara y, finalmente, en el 2017 se logra la inscripción del predio. En total, sumados los contratiempos, se gastó S/232,330.

La fiscal Karina Barrientos sostiene que la comuna no aplicó la penalidad de S/19 mil 341 (10% del costo del terreno) a los propietarios por venderles un área no saneada. Detalla también que la adquisición fue direccionada porque no evaluaron otras opciones para el proyecto de parque, el cual no tenía ni estudio o expediente. La obra aún está concretada.

ACUSADOS



Por aprobar esa compra solicitan la prisión para el alcalde y para los exregidores Luis Muñoz Villegas, Elizabeth Ponce Tejada, Vidal Quispe Gutiérrez y Manuel Agüero Vega.

La misma pena es requerida para los entonces funcionarios Manuel Vizcarra Salazar (Gerente Municipal), Hugo Herrera Quispe (Administración), Miguel Pineda Avalos (Asesoría Jurídica), Enrique Tejada Zanabria (Unidad de Abastecimientos), Luis Juan Sumaria Rojas (Desarrollo Urbano), Cleto Quispe Anco (Obras Públicas) y Néstor Salcedo Limache (Abogado de Asesoría Jurídica).

DATOS

- La Fiscalía también solicitó la inhabilitación de ejercer cargo público por un año y cuatro meses contra el alcalde Wuilber Mendoza e imputados de la comuna. La acusación se presentó el 22 de mayo en la Corte de Justicia de Arequipa.



-También pide cuatro años de prisión contra la propietaria del terreno en cuestión, Felicitas Ruby Tejada Zegarra.



- Este diario buscó los descargos del burgomaestre, pero no respondió las llamadas ni mensajes.