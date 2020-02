La fiscal Yanet Valdivieso decidió archivar la investigación por el delito de discriminación contra Zuleika Alatrista Andía, quien fue captada cuando agredía e insultaba a Elena Viza Choquecondo, una vigía que trabaja en la variante de Uchumayo, en Arequipa.

De acuerdo al argumento de la resolución fiscal, la trabajadora no fue víctima de racismo sino que solo fue “ofendida e injuriada”, pero no configura el delito de discriminación.

Sobre la decisión de Valdivieso, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López, dijo que en este caso solo se han acreditado los delitos de lesiones leves y peligro común, por lo que podría recibir hasta tres años de prisión efectiva. Sin embargo, aclaró Tomy Lopez, en el presunto acto de discriminación no se encontraron elementos suficientes.

En tanto, el abogado defensor apeló la decisión del Ministerio Público.

EL CASO

“Chola de m…, yo te voy a denunciar, no sabes con quién te has metido. Tú no eres nadie… fuera de acá, porquería. Babosa. Qué has hecho, salvaje”, son algunas de las palabras que Alatrista le profirió a Elena Viza en febrero del año pasado.

La conductora, alterada, le reclamaba por un supuesto golpe que habría recibido en la cabeza con la paleta que la trabajadora usa para dirigir a los vehículos.

La trabajadora, cojeando, increpa a Alatrista que la llanta de su carro le pasó por el pie. El altercado fue grabado por otro conductor.

