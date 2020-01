Avezados delincuentes que fingieron ser pasajeros asaltaron a un taxista empleado un arma de fuego y un machete logrando despojarlo de su vehículo, el cual fue desmantelado y abandonado en una torrentera, en el distrito de Paucarpata, en Arequipa.

El agraviado Walter Salcedo Callata (53) contó que a la una de la madrugada, mientras transitaba por la avenida Miguel Grau del pueblo joven del mismo nombre, en Paucarpata, tres sujetos lo detuvieron a la altura del parque Backus para que los lleve al paradero final del asentamiento humano Jerusalén, en el distrito de Mariano Melgar.

“Cuando llegamos a la zona me pidieron que avanzara un poco más, que igual me iban a pagar, les hice caso, me cogotearon y me botaron del carro. Estando fuera del auto me amenazaron de muerte con un machete y un revólver”, dijo la víctima que fue auxiliado por otro taxista.

POLICÍA NO LO AYUDÓ

Agregó que, en el trayecto a la comisaría de Jerusalén, el agraviado se cruzó con un patrullero de dicha dependencia policial, pidiendo ayuda a los efectivos, pero no lo asistieron.

“Increíblemente, me dijeron que estaban ocupados en otra diligencia”, lamentó el taxista.

Cinco horas más tarde, el auto V2A-532 fue hallado desmantelado en la torrentera que divide Mariano Melgar con Miguel Grau, en Paucarpata.