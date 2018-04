Arequipa: Estadounidense mata a esposa de 12 puñaladas 

El estadounidense Tony Perales, de 60 años, asesinó de 12 puñaladas a su esposa, Deysi Flores, de 25 años, con quien se casó en 2015. El feminicidio ocurrió el viernes a las 10:00 p.m. en su casa en la urbanización San Agustín, en el distrito de Yanahuara, Arequipa .

Kiara Cornejo, amiga de la víctima, quien presenció el crimen, contó a la Policía que cuando Perales llegó a la casa, empezó a discutir con Flores. La situación se tornó violenta y en un momento él tomó un cuchillo de la cocina y empezó a apuñalarla. “Pensé que también me mataría y por eso me lancé por la ventana”, contó.

Cornejo cayó desde el segundo piso del predio y se levantó a gritar por ayuda. Los vecinos llamaron a serenazgo, bomberos y a la Policía, pero cuando llegó la ayuda, Flores estaba muerta y Perales se quejaba de un fuerte dolor en el estómago porque había tomado veneno, por lo que fue llevado al hospital Honorio Delgado. Luego de recuperarse, fue trasladado a la sede de la Depincri.

DICE QUE NO RECUERDA



Tony Perales contó a la Policía que el viernes, a las 5:00 p.m., su esposa lo llamó para decirle que su amiga Kiara no se sentía bien y por eso la iba a llevar a la casa. “Le pregunté si había tomado y me dijo que ella no, pero sí su amiga”, reveló.

Perales, quien es profesor de inglés y vive en Arequipa hace 10 años, salió molesto de su casa, se tomó dos botellas de vino en un parque cercano y, señaló, eso es lo último que recuerda. “Cuando desperté, estaba en el hospital, no sé qué pasó”, dijo. Los efectivos le dijeron que había matado a su esposa y se echó a llorar.

Este es el séptimo feminicidio en lo que va del año en Arequipa, cifra alarmante si se toma en cuenta que en todo 2017 hubo 12. El primer trimestre del año hubo 1,600 denuncias de violencia familiar y en todo 2017, 8,600.

DATO



- Arequipa es la segunda región del país, después de Lima, con más casos de violencia familiar. En 2017 se registraron 25 intentos de feminicidio.