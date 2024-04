En la Unidad de Cuidados Intesivos (UCI) se encuentra el escolar A.R.A, de 12 años de edad, tras caer de una cúster del Sistema Integrado de Transportes (SIT) en movimiento, en la ciudad de Arequipa.

El aparatoso accidente sucedió durante la mañana de este martes en el cruce de las calles Urubamba y Marañón, en el sector Zamácola, distrito de Cerro Colorado, cuando el menor regresaba del colegio Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, donde cursa el primer año de secundaria.

Gracias a una cámara de seguridad de la zona se pudo observar cómo el menor queda tendido en la vía tras caer de la unidad, de la empresa AQP Masivo.

El adolescente fue atendido por los propios pasajeros y vecinos, y lo trasladaron al hospital Honorio Delgado Espinoza. La madre del escolar señaló que su hijo se encuentra grave en la UCI. “Tiene fracturas en las dos clavículas y la mandíbula destrozada”, dijo la madre, Gaby Yenifer Ali Cuno.

El gerente de la Gerencia Regional de Salud, Abraham Rodríguez Rivas, indicó que por el momento el paciente se encuentra estable pero se debe continuar con el tratamiento debido a su condición crítica. “El paciente está recibiendo la atención, todo lo que necesita. Esto en caso de que haya problemas con el SOAT, la atención será cubierta a través del SIS”, dijo.

El doctor Adrián Flores que intervino al niño garantizó que desde el punto neurológico no hay ningún daño. “Le hicismo tomografía y no hay ningún sangrado. Está lúcido, no tiene dificultad respiratoria. Tiene fractura en la clavícula y en la mandívula y debería ingresar a la sala de operaciones”, sostuvo.

En tanto, el chofer Carlos Wilbert Cobarrubia Torres, fue detenido por la Policía Nacional y llevado a la comisaría de Zamácola para contar con las investigaciones. El chofer de la combi será investigado por el delito de lesiones graves.

Por su parte, el gerente de transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Miguel Santa Cruz, señaló que se va a sancionar a la empresa Aqp Masivo debido a este accidente y que se van a realizar operativos para exigir que los buses cumplan las normas de tránsito y brindar seguridad a los usuarios.





