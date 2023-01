Ante las protestas convocadas para hoy en diversos puntos del país, los empresarios de Arequipa emitieron un pronunciamiento en el que rechazan esta medida, así como el bloqueo de vías y otras acciones de violencia.

En el documento, señalan que es su obligación y responsabilidad como ciudadanos desenmascarar a los delincuentes y violentistas que quieren atemorizar a la población. A continuación, el pronunciamiento:

Las organizaciones abajo firmantes, defensoras de la democracia, la libertad, la tranquilidad de Arequipa, el derecho a circular libremente, y trabajar honradamente, consideramos que es nuestra obligación y responsabilidad como ciudadanos, desenmascarar a los delincuentes y violentistas, que quieren atemorizar a la población, con la toma de carreteras, la destrucción de bienes privados y públicos, robos a los más desprotegidos, el desabastecimiento de alimentos, gas y gasolina, y la pérdida de mercadería, de personas que con gran esfuerzo, trabajan día a día, honradamente, para llevar un pan a su familia. Eso no es democracia.

Asimismo, estamos convencidos que se debe hablar con la verdad y no engañar al pueblo. En ese sentido, debemos manifestar lo siguiente:

1. El expresidente Pedro Castillo Terrones, salió del gobierno por golpista, nadie lo sacó. Se fue, porque sabía que las pruebas que lo señalaban como el cabecilla de una organización criminal para robar al estado, eran contundentes, y lo más seguro, era que terminaría en la cárcel. Lo que hizo, fue intentar huir hacia México. Así de simple.

2. Aquellos que dicen que la constitución de 1993, atenta contra la voluntad política, social y económica, y que perpetua la discriminación e impide el avance del pueblo, son los mismos que en 17 meses, han llevado al Perú y su población, a la crisis social y económica actual, alto costo de vida, inseguridad ciudadana, y sobre todo, corrupción en todos los niveles, de los ministerios de Transporte, Vivienda y Agricultura, en provecho de familiares, amigos de Pedro Castillo, y convenidos; pregonando, con toda desfachatez, que trabajaban en nombre del pueblo.

3. La vida de todos y cada uno de los peruanos es valiosa, sin ninguna distinción. Los responsables de la muerte de 27 peruanos, tienen que ser investigados; y este es un proceso que también debe incluir a quienes iniciaron la violencia: los que incendiaron locales, negocios, desde ambulantes, pequeños comerciantes, grandes empresas, tomaron carreteras, afectando a comerciantes de frutas, empresas de transporte, pasajeros, que viajaban por salud, o trabajo, combustibles, etc. No es democracia, hablar de acuerdo a lo que me conviene. ¿Quién devuelve lo que han perdido, los comerciantes de frutas y alimentos, por la toma de carreteras? ¿Y a quién le reclamamos por el alza de precios de los alimentos, provocada por la escasez de los mismos, también debido a la toma de carreteras? ¿Y qué les decimos a los ganaderos lecheros, por la leche que tuvieron que botar? Debido a que simplemente, ¿Gloria, no podía recepcionar, porque los “amigos demócratas”, quemaron la planta de recepción? Si tenemos que ser claros y contundentes, debemos expresar que ésta NO ES LA DEMOCRACIA QUE QUEREMOS.

4. Por lo expuesto, estamos dispuestos a trabajar y apoyar todas las acciones democráticas que fueran necesarias, por la Paz y Tranquilidad de Arequipa y el sur del país, dentro del marco legal, el orden y respeto. No a la violencia. Sí al diálogo constructivo que nos lleve a ponernos de acuerdo de manera inclusiva, respetando nuestras ideas y diferencias. No al temor, menos al terror. No a la violencia. Vamos a construir, no a destruir. El pueblo de Arequipa, junto a su Policía y Fuerzas Armadas, estamos dispuestos a luchar contra cualquier tipo de violencia.

Este es el comunicado de empresarios arequipeños.

