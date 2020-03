El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, ayer pidió al Ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, que el mandatario Martín Vizcarra no permita el ingreso de más aviones extranjeros al aeropuerto Alfredo Rodríguez para evitar la propagación del coronavirus.

El llamado lo hizo luego de conocer que tres naves de México arribarían a Arequipa para trasladar a turistas de ese país quienes fueron traídos de Cusco.

“Yo entiendo que el Perú cerró sus fronteras a todos los países, no se debe permitir la entrada de ningún avión, las tres personas infectadas en Arequipa vinieron de afuera”, dijo.

“SEAMOS MÁS DRÁSTRICOS”

El Ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, arribó a Arequipa y sostuvo una reunión con los jefes de las Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Nacional, el gobernador regional Elmer Cáceres, el alcalde provincial, Omar Candia, y otras autoridades, pidió que las medidas de control sean más drásticas para que se cumpla a cabalidad la cuarentena y evitar la propagación del coronavirus.

“Generales no podemos bajar los brazos, no podemos bajar la guardia, se exhorta actuar con todo el rigor posible y hacer este grado de contención, caso contrario no garantizamos nada”, dijo.

Dejó en claro que el decreto de urgencia 044 dice que de una familia solo está permitido una sola persona para salir a comprar insumos de primera necesidad, por lo tanto, que se cumpla.

“He visto bastante movilización de personas, no sé qué pasa con las constancias de movilización, hay que ser más rigurosos en la revisión y la justificación del por qué están transitando y si no ven justificación alguna debe adoptarse una medida restrictiva seria”, refirió.