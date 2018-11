El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra la modelo Cinthia Tello; su chofer, Roque Yáñez; y la amiga de ambos, Kathy Quinteros, al ser acusados de tráfico de menores de edad en Arequipa.



Tras seis horas de audiencia, la magistrada Danitza Sánchez, del Segundo Juzgado de la Corte de Arequipa , decidió imponerles la pena a los sospechosos de pertenecer a una banda que se dedicaría al delito de trata de personas, informó el diario 'Correo'.



Cabe señalar que el ex director de la Policía Raúl Becerra, quien es pareja de la modelo, también fue involucrado en el caso, pero la jueza decidió darle comparecencia simple, al señalar que no hay elementos de convicción que lo involucre, así como no presentar peligro de fuga del país. Los otros siete presuntos implicados, también recibieron la misma comparecencia.



En el caso del ex oficial PNP, la letrada consideró que cumple tres arraigos que evitarían que fugue del país, tales como familiar, laboral y domiciliaria pues, se hace cargo de su hija de 5 años. Asimismo, indicó que la pensión policial que recibe le sirve como sustento económico.



Por su parte, sustentó que Cinthia Tello indicó tener una agencia de modelos, pero no está registrada en la Sunat y tampoco tiene un local físico.



Agregó también que su hija de 5 años siempre estuvo bajo el cuidado de terceras personas. Por estas razones la jueza considera que la acusada puede escapar del Perú.