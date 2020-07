El representante del cuerpo médico del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, René Flores, denunció que los 24 ventiladores mecánicos para la atención de pacientes COVID-19 que entregó el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, al nosocomio el último fin de semana habrían llegado sin monitores.

El galeno dijo a RPP que tomó conocimiento de la deficiencia luego que sus colegas que laboran en el hospital le hicieran llegar la denuncia.

“En el servicio de UCI se cuenta solamente con 19 ventiladores, han llegado 24, pero sin el monitor respectivo, entonces no sabemos de quién es la irresponsabilidad, si es a nivel central o regional. Si es a nivel central, no saben lo que envían, y si es a nivel regional, no recibe la persona indicada para que revise en qué situación han sido entregados”, indicó.

Al consultarle al jefe encargado de UCI, Jorge Quispe, este aclaró que le derivaron 3 ventiladores que están totalmente operativos

“A mí, para cuidados intensivos, solo me han entregado 3. Hay otra parte que se ha ido a Emergencias, Traumashock y otros están en proceso de armado y comprobación”, comentó.

Otro problema que preocupa al personal de salud son los casos positivos y fallecidos que se mantienen sin registrar descensos.

“La evaluación que nosotros hacemos es realista, no es una opinión optimista sin transparentar la información, como lo están haciendo las autoridades. Esta situación se está poniendo cada vez más difícil. Ya colapsaron los hospitales en Arequipa, ya no hay capacidad de respuesta frente al número de pacientes que requieren atención en los servicios críticos”, explicó Flores.