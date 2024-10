Arequipa: denuncian nepotismo en el Gobierno Regional

El gobernador de Arequipa se ha visto envuelto en un nuevo caso de nepotismo y que nuevamente lo vincula con su hermano Adín Sánchez.

Se trata de la cuñada del gobernador y conviviente de su hermano Adín Sánchez, Maira Yanina Paz Igoirin, quien, según el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado (Seace), ingresó a trabajar en el Gobierno Regional de Arequipa en marzo de 2023, y desde esa fecha ha ido pasando por diversos cargos y percibiendo ingresos de S/7,500, S/8,100, S/2,500 y S/3,000 por servicios prestados, de acuerdo con una denuncia del portal Revolución.

“No he autorizado, no he suscrito la contratación de la señora Maira. No la conozco. Estoy abocado a la gobernación 24 x 7 y en esa medida no puedo conocer cuál es la actividad privada de mi hermano. Yo soy responsable de mis gerentes, de los cargos de confianza de gobernación. Todo el resto lo ve el área de Recursos Humanos”, negó tajantemente el gobernador Rohel Sánchez tras ser cuestionado.

El consejero regional Miguel Ángel Linares indicó que el procurador anticorrupción deberá presentar el caso a la Fiscalía para iniciar una investigación preliminar.

·La Ley N.° 31299 incluye a la unión de hecho, el concubinato, la convivencia y hasta a los progenitores de sus hijos dentro de la causal de nepotismo.

·La gerenta regional, Norma Mamani, anunció que Maira Paz ya no trabaja en el GRA.

·En 2017, denunciaron por nepotismo a Rohel Sánchez por contratar a su hermano Adín en la UNSA, cuando era rector de dicha universidad.

