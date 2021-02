El escritor Mario Vargas Llosa tomó conocimiento sobre la pérdida de los libros de la Biblioteca Regional de Arequipa que lleva su nombre y mostró preocupación sobre su patrimonio. Como se conoce, el premio Nobel donó su biblioteca personal que consta de 23.428 libros que fueron enviados desde su casa de Barranco (Lima) y desde España hasta la Ciudad Blanca para que sean custodiados hasta el día de su muerte.

En el 2014, Vargas Llosa y el entonces gobernador Juan Manuel Guillén Benavides, firmaron un contrato de donación sobre la biblioteca personal del escritor. Entre las cláusulas estaban que los textos que tenían inscripciones, dedicatorias y apuntes de puño y letra del escritor arequipeño debían ser reservados y solo iban a salir al público después de su fallecimiento. Otra de las cláusulas era proteger el patrimonio y conservarlo en buen estado. Si no se cumplían las clausulas los libros se revertirían a su propietario.

Denuncia

El consejero regional, José Luis Hancco, denunció que alrededor de 20 libros se perdieron de la Biblioteca Regional durante la pandemia. Se han desaparecido los tomos de: Hegel (I, II), Kant (I, II), Nietzsche (I, II), Wittgenstein (I, II), Maquiavelo, Schopenhauer, Historia de los Papas en la época moderna y Platón, de la Sala Benito Bonifaz. Tampoco están los textos: Pelando la cebolla, Las pequeñas memorias y Los libros que nunca he escrito, además de las colecciones de Gustavo Bécquer (obras completas), Eurípides Esquilo Sófocles (obras completas), Michael de Montaigne (ensayos completos) y Virgilio (obras completas) de la Sala Mario Vargas Llosa.

“Faltan libros y se han perdido colecciones completas. Esta información ya se tenía desde noviembre del año pasado y no hemos visto que los funcionarios hayan hecho algo al respecto. He solicitado información a la gerenta regional de Desarrollo e Inclusión Social para que informé qué ha pasado y nunca ha respondido. Esto es muy grave y lo peor es que no existe una denuncia policial para encontrar a los responsables”, declaró el consejero a este medio.

Hechos

El director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Barberena Cáceres, confirmó que se perdieron varios libros durante la pandemia, pero aclaró que son textos de la biblioteca regional que se ubica en la calle San Francisco N°308 y no son los ejemplares que donó el Nóbel que se ubican en su biblioteca personal ubicado en la calle San Francisco N° 306.

Comunicado Oficial

“Los libros que se perdieron fueron adquiridos por el Gobierno Regional de Arequipa, no son de la biblioteca personal de Mario Vargas Llosa. Los ejemplares donados están bien resguardados y solo una persona tiene acceso. No hay ningún riesgo sobre ese patrimonio”, indicó Barberena Cáceres.

Quienes deben velar por la protección de la herencia del escritor es el Patronato Cultural Mario Vargas Llosa. El encargado de esta junta, Rommel Arce Espinoza, indicó que habló directamente con la única responsable de la biblioteca y le confirmó que la donación está a buen recaudo y en perfectas condiciones.

“Esta noticia ha llegado a oídos del propio Vargas Llosa y su secretaria me escribió esta mañana para preguntar sobre la pérdida. Estaban preocupados. Yo he informado que la desaparición de los libros es de la biblioteca regional y que los libros de Mario están protegidos. Le indiqué a la secretaria que no hay por qué preocuparse que las donaciones están a buen recaudo, que podían tranquilizarse”, manifestó Arce Espinoza.

Sobre los textos perdidos el director de la biblioteca indicó que, cuando tomaron conocimiento cambiaron las chapas, pusieron nuevos candados y mejoraron la vigilancia. Ahora que han recibido el informe final de los trabajadores presentarán la denuncia policial para encontrar a los responsables.

