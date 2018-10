Arequipa: Denuncian a candidato a la alcaldía por presunta violación sexual

Por Lino Mamani

A pocos días de las elecciones, Víctor Hugo Rivera, candidato a la alcaldía provincial de Arequipa, afronta una delicada denuncia. Una conocida conductora de televisión lo acusó ante la Policía por presunta violación sexual y ahora el caso está en manos del Ministerio Público.

La presentadora Carolina Castillo Valencia indicó que el supuesto ataque ocurrió el 28 de julio, entre las 2:30 y 4:30 horas, al salir de una reunión en la que ambos coincidieron. Sin embargo, indicó a Perú21 que recién presentó la denuncia el 1 de octubre, porque tardó en “armarse de valor”.

Castillo relató que Rivera la llevó en su camioneta y en el camino se detuvo para besarla. Desde ese momento tiene vagos recuerdos, sospechando que él pudo darle alguna sustancia para doparla. Despertó en su departamento de Yanahuara. Añadió que buscó al ex árbitro de fútbol para que le aclare lo ocurrido y le pida disculpas, pero este no le respondió a pesar de que fue a locales de campaña y mítines.

“He demorado en armarme de valor, no es fácil salir al frente y la gente me está destruyendo, eso duele; (al menos) que me den el beneficio de la duda. Ratifico mi denuncia, aunque él lo niegue”, dijo a este diario.

SE DEFIENDE

El líder de la agrupación Juntos por el Desarrollo de Arequipa, V íctor Hugo Rivera, negó haber cometido el abuso, pero reconoció que tuvo una amistad con Castillo.

“ Niego categoricamente esta acusación y se va a esclarecer. Ya me puse a disposición de las autoridades, he declarado en la Fiscalía. Es un tema delicado y respeto a las personas (…) Hace una semana hubo un debate y un candidato ya sabía del hecho (presunta violación), esto es manejado”, respondió .

Señala que la demanda ad portas de los comicios responde a una “guerra sucia” de parte de opositores, porque, asegura, lidera los sondeos. Evalúa tomar medidas legales.

*Carolina Castillo, la denunciante, aseguró contar con pruebas que demostrarían la presunta violación. Además, tiene grabaciones de llamadas y mensajes por WhatsApp.



*Víctor Hugo Rivera, quien postula por tercera vez a la alcaldía provincial de Arequipa, señala que solo quieren dañar su imagen.