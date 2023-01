¿Llegó para servir o para servirse? Construirse un lujoso jacuzzi y colocar una trotadora en su despacho municipal le costará bien caro al polémico alcalde distrital de Socabaya, Juan Muñoz Pinto. La Procuraduría Especializada en delitos de Corrupción de funcionarios de Arequipa lo denunció ante la Fiscalía de esa región por el delito de peculado doloso por apropiación, en la modalidad de malversación de fondos.

“Este delito sería el de peculado porque está empleando el recurso público para beneficio propio y también entra el delito de malversación de fondos porque el dinero de la Municipalidad es destinado para la comunidad”, comentó a Perú21TV el periodista de Arequipa, Diego Reinoso.

Detalló que este caso fue descubierto el último jueves por los regidores y por el personal de la comuna de Socabaya “cuando verificaron que se había reducido el espacio de reuniones del alcalde y se ampliaba el baño anexado al despacho del al alcalde”. “La contraloría ha intervenido y ha descubierto que todos estos cambios se hicieron con dinero público y sin órdenes de compra”, subrayó Reinoso.

El hombre de prensa recordó que el distrito de Socabaya es un distrito bastante tradicional, integrado por una parte urbana y otra rural. “La indignación se ha despertado porque se ha usado estos recursos para mejorar las condiciones del alcalde más no de la comuna que tiene índices de desagrado a las gestiones anteriores, que tiene demandas de infraestructura, porque en temporadas de lluvia, como ahora, no se tiene lo que se requiere. Hay varios asentamientos humanos que no cuentan con el servicio de agua y luz”, subrayó.

Precisó que para ingresar a este distrito solo se puede hacer a través de un puente que tiene que pasar la quebrada fluvial del río Socabaya, con un ingreso a desnivel. “En temporada baja se seca, pero en temporada de lluvia el río ingresa con piedras y palos. Inclusive parte del río Chili se llega a desbordar e invade chacras”, finalizó.

Se lava las manos

En tanto, a Muñoz Pinto no se le ocurrió mejor idea que echarle la culpa a su gerente municipal, Damián Choque, de la instalación del jacuzzi y de la trotadora en el despacho de alcaldía.

Sin rubor alguno, remarcó que desconocía la citada remodelación y que no vio cuando instalaron el jacuzzi ni la trotadora. En contraparte aseguró que no se gastó ni un sol de la comuna y cree que fue una donación, por lo que consideró que no hay delito.

De acuerdo al informe de Orientación de Oficio del Órgano de Control Institucional (OCI), la instalación se hizo antes del 18 de enero y se encuentra en el despacho de alcaldía. Muñoz Pinto admitió que sí era su despacho, “pero es otro ambiente”.

El gerente edil, Damián Choque, no pudo explicar quién ordenó la remodelación del baño, pero dijo que ya ordenó su retiro.

Datos

Según el órgano de Control Institucional, ningún área de la Municipalidad hizo el requerimiento para hacer el trabajo.

Muñoz Pinto, indicó que los políticos perdedores de las elecciones pasadas están detrás de este hecho.

Anunció que trasladará su despacho hacia el pueblo joven Horacio Zeballos.