El encanto de Arequipa, que hoy celebra sus 478 años de fundación, no solo se encuentra en su arquitectura, geografía o gastronomía, también radica en personajes que se esfuerzan por no dejar que sus atractivos o platos típicos se pierdan con el paso del tiempo. Por eso, como un homenaje, les contamos dos historias que buscan revalorar la esencia del departamento.

Una de estas figuras es Hugo Cueto Vásquez (65), el maestro del unísono, capaz de hacer vibrar hasta el infinito el órgano de Loret de la Catedral de Arequipa, construido en Bélgica en el siglo XIX por Francois Bernard Loret.

Cueto es el organista oficial de la basílica y expresa su arte a través de este instrumento litúrgico que llegó a Arequipa el 18 de marzo de 1854.

Actualmente, es el único en la región capaz de arrancarle acordes a la perfección y cautivar a todos con el sonido de sus 1,500 tubos y sus 12 metros de altura.

FOGONES CON HISTORIA

¿Quién no ha probado un solterito arequipeño o se ha extasiado con los chupes de esta región? Sin embargo, hay platos típicos que Arequipa está perdiendo y que, según la chef e investigadora de la gastronomía peruana Blanca Chávez, hace falta revalorar.

“En las casas de Arequipa ya no se sirve el pepián de cuy, el cau cau de hueveras, las lapas arrebozadas, el sudado de machas, etc. Son platos que los arequipeños no debemos perder pues son parte de nuestra historia. Y porque nuestra comida ya trascendió fronteras y está ahora en ciudades como Nueva York. Hay que mostrarlos al mundo”, dijo la dueña del restaurante El Rocoto.

TENGA EN CUENTA

 La herencia del órgano de Loret puede perderse porque en la ciudad de Arequipa no hay escuelas que enseñen a tocar el instrumento.