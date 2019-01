Capturan a sujeto que agredió a su pareja embarazada porque se demoró en abrir la puerta [VIDEO]

La Policía Nacional detuvo a un sujeto que agredió a su pareja que tiene 36 semanas de gestación porque, según señaló, se demoró en abrirle la puerta, en Arequipa . En las próximas horas, el Ministerio Público solicitaría prisión preventiva en su contra.

De acuerdo al noticiero de “Latina”, Axcel Estremadoyro Hinojosa (21) llegó a su vivienda en estado de ebriedad durante la tarde del domingo.

“Él ha llegado mareado y se molestó porque no le abrí la puerta rápido. Me hizo bajar a la cocina, me estampó la cara contra la puerta, me dio golpes en la cara y empecé a sangrar por la nariz”, contó la víctima de 25 años, quien incluso recibió una patada en el vientre.

Los moretones y cicatrices de mordidas son el rastro de la violencia a la que fue sometida la mujer, quien fue trasladada por su familia al hospital Honorio Delgado de Arequipa.

Esta no es la primera vez que ella habría sido víctima de violencia por parte del sujeto. “Lo he denunciado en el mes de junio del año pasado, pero después él se pone a llorar, me dice que no lo volverá a hacer y que va a cambiar”, relató la mujer.

Ahora, ella pide protección a las autoridades, porque a sus 36 semanas de embarazo teme perder a su bebé.

Tras ser intervenido, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, que próximamente estaría solicitando prisión preventiva en su contra.