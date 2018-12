Arequipa: Candidato regional en el ojo de la tormenta por denuncia de violación

La ciudadana francesa Carole Marion ratificó y exigió un castigo por la violación que asegura que sufrió hace 14 años, cuando visitó Arequipa, en un viaje que hizo para culminar su carrera profesional de turismo.



La mujer reiteró que fue Elmer Cáceres Llica, candidato a gobernador regional, quien la agredió.

“Él se encontraba en estado de ebriedad, había bebido. Estaba violento en sus palabras. Yo me sentía como bajo (el efecto de) drogas. En ese momento yo tenía como una nube en mi mente. Quería empujarlo, pero no tenía la fuerza para echarle. Su sexo entró en mi cuerpo. No fueron solamente tocamientos”, indicó en conversación con el diario La República.

La presunta agresión sexual ocurrió en Chivay, capital de la provincia de Caylloma, cuando Cáceres Llica era alcalde provincial. La víctima, quien ese entonces tenía 21 años, formuló la denuncia en la comisaría, obstante la investigación no prosperó: fue archivada.

Indicó que ha pedido información sobre su acusación, pero que las autoridades de Arequipa no han respondido sobre su denuncia.

MÁS DENUNCIAS

​

En contra del candidato a gobernador regional por el movimiento Unidos por el Gran Cambio existen otras dos denuncias. El 2014, la joven Y aritza Huillcahuamán acusó agresión sexual e incluso Elmer Cáceres fue detenido y permaneció dos días en la comisaría de Cerro Colorado, no obstante, la joven se retractó semanas después.

El 2017 se presentó otra denuncia en contra de Cáceres Llica,. La pesquisa se encuentra en investigación preliminar.

DATO



*Intentamos comunicarnos con Elmer Cáceres Llica, a través de llamadas y vía Whatsapp, pero el candidato no respondió a los requerimientos.