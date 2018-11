Un polémico discurso dio el candidato al gobierno regional de Arequipa,Elmer Cáceres Llica , durante su visita a la localidad de San Camilo, distrito de La Joya, en donde invocó a los peruanos para que se reproduzcan.

El postulante del movimiento Unidos por el Gran Cambio recordó que recién a los 42 años tuvo a su primera hija, que ahora tiene un año y 8 meses, aseguró que se demoró debido a que se dedicó a la política.

“Se me pasó el tren y he tenido que tomar un avión, me quiero igualar. Mi sueño es tener una docenita nomás. Porque hay que reproducirnos los peruanos, somos poquísimos, los chinos son 1,500 millones y nosotros somos apenas 23 millones”, expresó.

En otro momento, manifestó que apoyará a las personas a tener su terreno propio. Un peruano no le puede negar a otro peruano otro terreno, pero eso sí, un peruano sí le debe de negar terrenos a un chileno que se quiere apropiar de uno de estos terrenos”, acotó.

SOLO UNA BROMA

La difusión del video, Elmer Cáceres, por la tarde publicó en su cuenta personal de Facebook que sus expresiones solo eran una broma. “Ayer en una reunión con pobladores de San Camilo, para bajar el ambiente tenso, indiqué que mi persona quisiera tener 12 hijos y en son de "broma" que debemos “reproducirnos”.