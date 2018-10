Lino Mamani

Lino.mamani@peru21.com

Algunas de las principales vías de ingreso al valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, fueron bloqueadas por la población que acata el primer día del paro de 48 horas en la zona en contra del proyecto minero Quellaveco.

La presidenta de Junta de Usuarios de La Ensenada Mejía, María Marroquín, denunció que la minera Angloamerican prevé usar para sus operaciones un afluente del río Tambo, temiendo la reducción de agua para su riego.

RESPUESTA



La empresa minera, en anteriores ocasiones, ha señalado que el afluente es contaminante y no es apto para el riego porque tiene altos índices de boro. Y, aclaró, que la cantidad que utilizan no es significativa, por lo que no afecta las labores en el valle.

Está mañana los protestantes bloquearon con piedras y vegetales el cruce de Santa María, zona que divide los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia.

No reportaron enfrentamientos entre población y policías. La Ugel Islay suspendió las labores escolares en salvaguarda de los menores.

DATO



-La zona es usada como paso de los buses interprovinciales que van hacia la ciudad de Tacna.