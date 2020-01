Una presunta negligencia habría ocasionado la muerte de una bebé de apenas dos meses en el área de pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado, en Arequipa. La menor nació el pasado 16 de noviembre del 2019, con complicaciones en su salud que no fueron diagnosticadas hasta un mes después.

Melanie Andrade Quispe (19), es la desconsolada madre que perdió a su hijita esta mañana. Ella señaló que se trató de una negligencia médica, pues hace un mes los médicos le aseguraron que realizarían los papeles para el traslado de la menor a Lima, porque en ese centro no contaban con una cama que atienda sus necesidades.

“Aquí me dijeron que le iban a hacer todos los exámenes correspondientes. Yo confié en el hospital, le hicieron todo rapidito, sus placas y me dijeron que tenía dos soplos, que tenía la arteria pulmonar deforme”, contó la mujer.

“Me dijeron, tenemos que llevarla a Lima, vamos a hacer los papeleos y la referencia. Desde el 31 de diciembre hasta ahorita me siguen diciendo todavía, todavía”, aseguró Andrade.

Sin embargo, a pesar de las confirmaciones, el día del traslado nunca llegó y hoy en la mañana la salud de la bebé se complicó y su débil cuerpo no resistió. Además, la madre asegura que recién esta mañana le informaron que los soplos en el pecho de su hija se debían a una neumonía.

“Recién hoy día en la madrugada me han dicho: ‘oye tu hijita tiene neumonía, se ha contagiado acá. Su corazón ya no late está cansado de esperar tanto, ya no podemos hacer nada por tu bebé, solo es cuestión de horas. Ya si llega un avión en dos, tres horas podemos mantener estable a tu bebé’, yo dije que ya, no importa”, expresó la mujer.

Melanie Andrade Quispe ha pedido a las autoridades de Paucarpata para que la ayuden a trasladar el cuerpo de su hija al cementerio del distrito, pues según le informaron no habría espacio suficiente para enterrar a su bebé.

¿Por qué tardó el traslado?

La jefa del área de pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado, Eliana Paz García, justificó que la demora en el traslado se debió a que con el Hospital del Niño no se habían hecho las coordinaciones correspondientes.

“Para que a esta niñita la operen era necesario que el Hospital del Niño tenga cama disponible, no solamente en la especialidad sino que también cama disponible en la Unidad de Cuidados Intensivos para que una vez operada la niña baje y tenga una cama. Ellos tampoco no reciben ningún paciente si no tiene toda su coordinación”, dijo.

DECLARACIONES DE LA MADRE: