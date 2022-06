Después de la encarnizada disputa entre mineros informales, que dejó como saldo 14 muertos en el distrito de Atico (Caravelí), miembros de la asociación de Atico Calpa –uno de los bandos que se enfrentó con Calpa Renace– advirtieron que aún existe una docena de desaparecidos.

En medio de este trágico episodio, una humilde madre que llegó a la sede de Medicina Legal de Arequipa trató de ingresar a la morgue para averiguar por su hijo desaparecido durante el choque registrado en el cerro Huanaquita, los días 2 y 3 de junio.

“Quiero encontrar a mi hijo, aunque sea muerto, no importa. Es mejor eso a no saber nada de él”, dijo Andrea Choque Acha, luego de abandonar el establecimiento al no lograr identificar a su hijo Juan Mansilla Choque entre los siete cuerpos que fueron recuperados de la zona de Catarata, en los terrenos de Intigold.

Andrea contó que Juan viene laborando más de diez años en la zona donde se produjo el conflicto y tanto ella como su segundo hijo, Franklin, trabajan como perforistas en una minera en Chala.

Por otro lado, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, llegó ayer a Atico, acompañado de un contingente policial, con el propósito de restablecer el orden en el lugar, aunque se negó a señalar las próximas acciones de control.

Informó que ya tiene en sus manos el informe de las autoridades regionales, en el que se solicita que dicho distrito sea declarado en estado de emergencia, lo que –aseguró Senmache– será evaluado por el Consejo de Ministros.

