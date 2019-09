Por: Lino Mamani

No tienen perdón. Los habitantes de la provincia de Islay, en Arequipa, que se oponen al proyecto Tía María y que acatan un paro desde hace 57 días acordaron que desde las 00:00 horas de hoy cerrarán las vías de acceso al distrito de Cocachacra para impedir la reanudación de labores escolares.

Así lo informó a este diario Roger Chirapo, uno de los voceros de los manifestantes antimineros de Islay. Dijo que los manifestantes bloquearán diferentes partes de las vías de Cocachacra para afectar el desplazamiento de los colectivos, unidades que suelen utilizar los escolares para dirigirse a sus planteles.

Como es público, la Gerencia Regional de Educación dispuso el reinicio de las labores escolares desde el viernes pasado en la provincia de Islay. Sin embargo, en los distritos de Cocachacra y Deán Valdivia, zonas de conflicto entre la Policía y los protestantes antimineros, solo dos colegios retomaron clases.

Roger Chirapo criticó el retorno a clases sin que se haya previsto la seguridad de los alumnos, “pues en el valle de Tambo aún hay protestas”.

Indicó que varios padres de familia solicitaron a los directores de los colegios que firmen un compromiso para garantizar el bienestar de sus hijos, pero que no lo hicieron.

“NO DAN LA CARA”

El gerente regional de Educación, Milton Casaperalta, dijo que ningún dirigente antiminero da la cara. “Ningún dirigente quiere mostrarse como líder (…), el problema es que no se tiene con quién conversar, no hay una cabeza visible. Vamos a hablar con el alcalde y dice que no tiene nada que ver”, afirmó.

Son más de 4 mil los escolares afectados por la paralización antiminera en Arequipa. La Gerencia de Educación sugirió como alternativa que los colegiales estudien durante el día y por la tarde los manifestantes protesten.

En tanto, el rector de la Universidad Católica de Santa María, Manuel Alberto Briceño, sostuvo que esta mañana se va a reunir con los rectores de la Universidad San Pablo y de la UNSA para hallar una solución a la pérdida de clases en esa parte de la región.

DATOS

-Los médicos del hospital de Mollendo descartaron que el proyectil que ingresó en el abdomen del protestante Yosimar Hugo Roque Flores, durante los enfrentamientos del último sábado entre los antimineros y con la Policía, sea una bala.

-Aseguraron que se trata de una canica de vidrio y que el herido se recupera.