El exalcalde provincial de Camaná, en la región Arequipa, Víctor Chávez de la Cadena, fue absuelto del presunto delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía lo había acusado de presentar un desbalance patrimonial de S/289 mil, que le habría permitido adquirir dos viviendas y dos vehículos.

No obstante, para el juez Max Vengoa, del Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, no hubo suficientes medios probatorios que acrediten el ilícito. Además, el magistrado, en su adelanto de fallo, señaló que el peritaje no pudo comprobar con precisión el delito que se imputaba.

Chávez de la Cadena había sido sentenciado en primera instancia por este caso a cinco años de cárcel efectiva en enero de 2018. En junio de ese mismo año se le anuló la pena y se inició un nuevo juicio.

El exburgomaestre, sin embargo, seguirá preso en el penal de Socabaya, pues cumple una sentencia de ocho años y cuatro meses de cárcel por negociación incompatible desde abril de 2019, fecha en la que fue capturado tras permanecer prófugo por dos meses.

DATO

-Víctor Chávez tentó la alcaldía del distrito de Nicolás de Piérola, en Camaná, para el periodo 2019-2022, por Acción popular. Él dirigió la comuna provincial en el periodo 2011-2014.