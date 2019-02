Abren investigación contra mujer que agredió a vigía de obras en Arequipa 

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter, en Arequipa , abrió investigación contra Zuleika Alatrista Andía. Ella es acusada de atropellar y agredir física y verbalmente a la vigía de obras, Elena Viza Choquecondo, en la variante de Uchumayo.

El Ministerio Público detalló vía Twitter que como parte de la investigación del hecho que fue grabado en video, se recabó el certificado médico legal realizado a la víctima, que confirmó múltiples lesiones.

Asimismo, se realizará el examen retrospectivo del dosaje etílico a la ingeniera Alatrista Andía, entre otras diligencias.

El video difundido en redes sociales muestra cómo Alatrista Andía golpea en la cabeza a Viza Choquecondo con un pedazo de madera y luego la insulta con términos discriminatorios.

“Chola de m…, yo te voy a denunciar, no sabes con quién te has metido. Tú no eres nadie… fuera de acá, porquería. Babosa. Qué has hecho, salvaje”, son algunas de las palabras que la ingeniera le profiere a la trabajadora.

Agentes de la comisaría de Sachaca, en Arequipa, intervinieron a ambas mujeres. La ingeniera culpó de todo el incidente a la trabajadora. Además, reclamó por un supuesto golpe que habría recibido en la cabeza con la paleta que usa para dirigir a los vehículos.

En su defensa, Vizca Choquecondo le increpó a Alatrista que la llanta de su auto le pasó por el pie. El altercado fue grabado por otro conductor.



