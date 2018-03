Arequipa: Abandonan cadáver de una joven en la calle

Una joven, identificada como Jessy Genoveva Ccapa Ccapa (23), fue encontrada muerta en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa . Las primeras evidencias recogidas por la Policía indican que habría fallecido en otro lugar y luego fue abandonada.

Algunos vecinos indicaron que a las 3:00 a.m. de ayer vieron a sujetos descendiendo de un vehículo y parecía que dejaron un bulto. A las 7:15 de la mañana, moradores se acercaron para ver si se trataba de una persona ebria, pero al ver que no respondía, llamaron a los policías. Ellos indicaron que se trataba de un cadáver. Horas después, parientes de la mujer llegaron a la morgue temiendo lo peor, pues indicaron que la joven no aparecía ni respondía el teléfono, y confirmaron que era ella.

La necropsia reveló que fue asfixiada y, según las autoridades, hay evidencias de que fue ultrajada. Para la Policía, los responsables del crimen son, por lo menos, tres personas.

TENGA EN CUENTA



- Los familiares de la infortunada señalaron que estudiaba administración. La Policía interrogará a los amigos de la joven para saber qué pasó con ella antes de ser hallada sin vida.