No solo el dengue continúa afectando al país, sino también los feminicidios y la violencia contra la mujer.

Arequipa se sitúa como la segunda región con más casos de violencia en todo el país. Al momento, se han registrado 4,456 desde enero hasta abril, de acuerdo al Programa Nacional Aurora.

De esta cifra, la violencia psicológica tiene 51.2% y la física 33.6%. También le sigue un 14.9% de la sexual y la económica con un 0.35%.

Además, los distritos con mayor incidencia de atenciones son: Cerro Colorado (661), Cayma (456) y Miraflores (441).

A esto, se le suman los feminicidios. Hasta el momento ya se reportaron 9 casos de este delito. El último ocurrió el 28 de mayo contra una empresaria en la Urbanización Quinta Samay del distrito de Cayma, a pesar de que la víctima contaba con medidas de protección.

Al respecto, la representante de la Asociación U-Manos, Fiorella Mattos, sostuvo que las autoridades no toman en serio este problema. “La violencia contra la mujer no para y no es prioridad para nuestras autoridades, pese a que muchos lo usaron como producto de campaña política”, dijo.

DATOS:

·La Asociación U-Manos realizó una campaña de prevención del feminicidio y violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar, el último sábado en el distrito de Cerro Colorado.

·El Programa Nacional Aurora informó que, del total de casos de violencia registrados hasta abril, 303 fueron atendidos por los Servicios de Atención Urgente (SAU) en situación de riesgo moderado a severo.