Tras permanecer paralizados durante seis años los trabajos del hospital subregional de Andahuaylas, en la región Apurímac, la Contraloría General de la República adelantó que el próximo mes se realizará una auditoria respecto al cumplimiento de la obra que inició con un presupuesto mayor a los 120 millones de soles.

Así lo indicó el contralor, Nelson Shack, al concluir su visita de supervisión ejecutada durante el control gubernamental llevada a cabo en la mencionada región.

Dicha institución dijo que esto se hace como parte de la reiniciación de las supervisiones programadas a nivel nacional para verificar el avance del control gubernamental, hacer inspecciones de obras públicas y sostener reuniones de trabajo con las autoridades regionales y locales.

“No puede ser que este hospital esté muy mal hecho, con fallas desde el principio y que hasta el momento no haya ningún responsable. Han pasado varios gobiernos regionales y no se ha resuelto el problema”, sostuvo Shack.

DENUNCIAS GRAVES

Además, aseguró que se retomarán las acciones de control programadas antes que iniciara la pandemia por el coronavirus. A esto, añadió que durante el presente semestre se realizarán acciones de control posteriores respecto a la emergencia por el COVID-19 y así determinar perjuicios y presuntas responsabilidades de algunos funcionarios y de servidores que hubiesen cometido alguna inconducta funcional o de corrupción.

Durante su visita a Apurímac, el contralor también tuvo una reunión con el gobernador donde anotó las solicitudes de dicha autoridad y las denuncias de los congresistas y consejeros regionales.

En otro momento, conversó con el director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Apurímac y con el representante del hospital de Andahuaylas con quienes dialogó sobre las actividades y procesos realizados en el marco de la emergencia por el coronavirus.

Cabe resaltar que en esa región, la Contraloría realizó 270 Informes de Control como producto de las intervenciones en 7 provincias y 80 distritos.

