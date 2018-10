Pedro Pablo Nakada Ludeña , alias el 'apóstol de la muerte', es considerado el asesino serial más prolífico de la historia del país con 25 muertes confirmadas en su haber, todas cometidas en Huaral .

Fue en 2006 que todos los medios mencionaban con espanto el nombre de Nakada Ludeña, un hombre de 34 años que confesaba sin mayor remordimiento haber matado a 16 personas argumentando una "limpieza de gente".

Luego de ser capturado por la Policía, se describió a sí mismo como un "enviado de Dios" con la misión de "limpiar al Perú de la escoria", motivo por el que se le empezó a conocer como el 'apóstol de la muerte'. Con esta idea en su perturbada mente es que asesinó a tiros a cuantos él consideraba "escoria".

"Yo no soy un criminal, soy un limpiador, he librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos. Limpio gente, son personas que no deberían estar acá. Dios y mis padres me hablan. Me dicen que tengo que acabar con toda esa gente: fumones, borrachos, maricones, asaltantes, gente que no vale”, refirió a la prensa luego de ser detenido.

Sin embargo, su 'misión en contra de la escoria' también incluyó niños, pues una de sus víctimas fue una niña a quien mató de un tiro para robarle su bicicleta. “Tuve que hacerlo para poder conseguir dinero, balas y seguir la misión de Dios”, reveló sobre ese caso.

Tras su captura, el 28 de diciembre del 2006, a manos de agentes especiales de la Dirincri fue condenado a 35 años de prisión y recluido en el penal de Lurigancho. Sin embargo, meses después, un nuevo informe psiquiátrico reveló que padecía de esquizofrenia paranoide, hecho que lo convirtió en inimputable de sus crímenes y por el que fue trasladado al pabellón de enfermos mentales del penal, desde donde sigue cumpliendo su condena.

Pese a que las leyes peruanas estipulan que debe ser liberado al cumplir su condena, los psiquiatras han recomendado que no sea liberado porque continuará cometiendo sus crímenes. “Cuando salga libre seguiré cumpliendo mi misión purificadora. Eso es lo que quiere Dios y lo que me dicta”, citando a propio Nakada.

UN PROBLEMA EN LA FAMILIA



En septiembre del 2015, Vayron Nakada Ludeña, uno de los hermanos del 'apóstol de la muerte', asesinó a seis personas en la prefectura de Saitama, en Japón.

Vayron Jonathan Nakada Ludeña. (Difusión)

Vayron Jonathan Nakada Ludeña intentó suicidarse al cortarse las venas luego de los hechos, y se lanzó desde un segundo piso para evitar ser detenido, pero fue auxiliado rápidamente y ahora podría convertirse en el primer latino en ser condenado a la pena capital en el país asiático.