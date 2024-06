¡Apagaron el aire acondicionado! Pasajeros estuvieron más de 10 horas dentro del avión

Parecía una película de terror. Una pasajera aseguró que estuvo encerrada hasta más de 10 horas dentro de un avión tras la emergencia en el aeropuerto Jorge Chávez . La agraviada contó que su vuelo de Piura debía llegar a Lima a las 6:45 p.m. la noche del domingo 2 de junio, pero recién al día siguiente llegó a bajar de la nave.

La pasajera identificada como Priscila narró que su avión tuvo que aterrizar de emergencia en Pisco y que la situación en ese terminal fue una pesadilla debido a ciertas deficiencias.“No pudimos aterrizar en Lima por el caos que había y llegamos a Pisco a la 7:15 p.m., pero recién a las 10:00 p.m. nos comunicaron que no iba a ver posibilidad de regresar, pero todo ese tiempo no nos dejaron bajar del avión y si lo hacíamos ellos no se harían cargo”, contó en ATV.





La agraviada reveló el infierno que vivió tras verse obligada a permanecer dentro del avión. “Un grupo bajó porque comenzó a desesperarse, incluso, tampoco hubo las escaleras correspondientes para bajar. Durante esas horas nos dieron agua, ni snacks”, agregó.

“La aeromoza me dijo que no tenían agua ni para ellos, incluso hicieron un cambio de tripulación y nosotros seguíamos adentro”, narró.

La mujer aseguró que el baño no tenía agua y por unos 40 minutos quitaron el aire acondicionado. “Me dijeron que estaban tratando de ahorrar combustible”, señaló.

La pasajera señaló que llegó a Lima el lunes 3 de junio, después del mediodía, y que la aerolínea no pidió disculpas por lo sucedido.





Jorge Chávez en emergencia: ¿Cuál es la situación actual del aeropuerto y los pasajeros?

Han pasado dos días desde el apagón en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez del Callao y, hasta el momento, no se solucionan los problemas causados por este incidente que pudo ocasionar una tragedia.

Cientos de pasajeros todavía esperan una solución. Ellos permanecen varados en el primer terminal aéreo del Perú y sostuvieron que todavía no han podido abordar un vuelo que los lleve a su destino. Algunos duermen en el frío piso del terminal aéreo, otros afirman que han tenido que buscar por sus propios medios hospedaje y comida, mientras algunos otros señalan que Latam sí ha cumplido con brindarles estos servicios sin costo alguno.

En diálogo con Latina Noticias, una viajera afectada que llegó de Italia y estaba a punto de viajar a Trujillo, señaló que su viaje fue cancelado dos veces y que la aerolínea recién le ha confirmado un cupo para dentro de cinco días. Ella, sumamente indignada, se suma a otros casos similares. Todos exigen que se sancione drásticamente a los responsables de esta negligencia.

En Piura, 13 pasajeros de Sky han perdido su vuelo debido a fallas en la web de esa aerolínea.

“Yo reprogramé pagando 50 dólares por cada pasajero. Somos tres. Hemos perdido un día de trabajo. Hay mala comunicación y pésimo servicio de Sky”, detalló una pasajera enfurecida.

El panorama se repite en algunos aeropuertos del interior del país. Hasta ahora, no hay una entidad que se haga responsable por todos los costos que genera este hecho.

