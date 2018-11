¡Por fin! Anselmo Lozano se reunió con Humberto Acuña

El gobernador electo de Lambayeque, Anselmo Lozano, se reunió este miércoles con el actual titular de la región, Humberto Acuña, luego de que se frustraran dos citas anteriores para conformar los equipos para el proceso de transferencia.

Lozano señaló que conoció de primera mano algunos trabajos que deberá asumir de la gestión saliente. No obstante, cuestionó que pese a que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios haya designado un presupuesto al gobierno regional para la ejecución de trabajos en las zonas afectadas por las lluvias, de esta partida sólo se esté gestionando una obra.

“El gobierno regional tiene S/89 millones para ejecución, pero de ello no ha sido ejecutado absolutamente nada. Son 12 proyectos y de ellos solo uno está en trámite”, señaló.

De otro lado, Lozano indicó que el gerente de Salud, Pedro Cruzado, quien ocupa el cargo por concurso público y que le correspondería quedarse en el puesto hasta el 2020, será retirado.

Humberto Acuña, en tanto, evitó responder el cuestionamiento y dijo que nunca tuvo inconvenientes con Lozano. Agregó que la transferencia se desarrolla adecuadamente.

“Yo no he tenido ningún problema con él. He dicho que no voy a entrar al dime que te diré, porque no es un tema que el pueblo salude. Lo que se quiere es unidad y el trabajo en conjunto para el desarrollo del salud”, acotó.