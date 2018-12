Año Nuevo 2019: El éxodo venezolano y las historias de esperanza

A pie, armados de valor y guiados por su fe, millones de venezolanos dejaron atrás su patria –su pedazo de tierra, su gente, sus recuerdos– y cruzaron varias fronteras para buscar una alternativa a su difícil situación económica y emocional, la que se agudizó en los últimos años.

Atraídos por los beneficios que ofrecía el gobierno, muchos de estos migrantes llegaron a nuestro país para instalarse, para iniciar una nueva vida. “Se ha permitido la incorporación de gestantes y niños venezolanos al Seguro Integral de Salud, han atendido a las personas con enfermedades crónicas, los niños sin cédula de identidad pudieron ingresar al sistema educativo, nos han dado trabajo, flexibilidad en la exigencia del pasaporte.

Por todo eso y más, nosotros estamos sumamente agradecidos”, expresó Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú.De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, hasta inicios de diciembre de 2018 entraron a nuestro territorio unos 635 mil venezolanos, cifra que se podría incrementar pese a las restricciones impuestas.

Pérez –quien apoya a sus compatriotas a través de su ONG– destacó el esfuerzo que hacen las autoridades peruanas para brindarles el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), documento que les da acceso a diversos beneficios, como educación, salud e inserción al mercado laboral peruano. Asimismo, dijo que esperan contribuir al desarrollo del Perú, por la forma en la que los ha acogido.

“Llegamos cargados de sueños y esperanza. Casi 400 mil somos profesionales universitarios y lo que más queremos es la integración definitiva del venezolano al aparato productivo de este país, para contribuir a su desarrollo en agradecimiento por todo lo bueno que nos han dado”, enfatizó.

- 200 mil venezolanos obtuvieron el PTP en 2018, de acuerdo con Migraciones.

EJEMPLO DE ÉXITO. CONTADOR BRINDA TRABAJO A PERUANOS



“En Venezuela fundé la marca Artequesos, dedicada a la elaboración y distribución de quesos artesanales. Llegábamos a los principales supermercados del país hasta que, por la crisis, la producción se volvió mínima. Era muy difícil”, dijo Hernando Barradas Correa, un contador público de 45 años que llegó a Perú en abril del año pasado.

En una entrevista realizada por Perú21 en agosto de 2018, Barradas indicó que, tras crear su primera planta procesadora en Lurín, logró ser distribuidor de ocho tipos de queso en los mercados de Surquillo, Magdalena y Los Olivos.

Hernando Barradas Correa. (Facebook) Hernando Barradas Correa. (Facebook)

“Queremos ser una fuente de trabajo para los peruanos y darles un alimento de calidad. Nuestros colaboradores en el área de mantenimiento y empaquetadura son peruanos y espero también ayudar a mis compatriotas”, sostuvo en aquella oportunidad.

LA VOZ DE VENEZUELA. CANCIÓN DE REYMAR TRASCIENDE FRONTERAS



“Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos. ¿Por qué no todos se vienen conmigo?”. Inspirada en la odisea que vivió para llegar a Perú el 6 de diciembre de 2017, Reymar Perdomo, profesora venezolana de música, creó la canción “Me fui”, la misma que empezó a entonar en los buses que la traían a Lima, pero que ahora se ha convertido en un himno para ella y sus compatriotas. Es más, la pudo interpretar acompañada del cantante Carlos Vives.

“Siempre pensé que podría sobrellevar la crisis, pero un día me paré y me di cuenta de que no tenía nada que comer. Fue el punto de quiebre”, dijo a Perú21 tras contarnos que le robaron su equipaje en la frontera, pero que decidió seguir.

Reymar Perdomo. (altoescandalo.com) Reymar Perdomo. (altoescandalo.com)

- 200 dólares era todo el dinero que Reymar tenía cuando dejó Venezuela y decidió migrar a Perú.

LOS MALDITOS DEL TREN DE ARAGUA. SANGUINARIA BANDA DE VENEZUELA CAYÓ EN PLAZA NORTE



Torturaban, asesinaban y hasta decapitaban a sus enemigos en Venezuela. Luego difundían estas masacres en las redes sociales. Se hacían llamar Los Malditos del Tren de Aragua, una de las bandas más sanguinarias de su país.

La tarde del 3 de agosto, cinco de sus integrantes fueron detenidos en el centro comercial Plaza Norte, cuando planeaban asaltar un banco en Independencia. Uno de ellos era Edison Agustín Barrera (22), el temido ‘Catire’, cabecilla de la organización criminal y el más avezado de todos.

Junto con él estaban Manuel Ruiz (22), José Zorrilla (30), Jose Alcántara (23) y Víctor Rivera (18). En su poder se hallaron tres armas de fuego y una granada de guerra.Actualmente, dos de los sanguinarios delincuentes están en el penal Castro Castro, los otros tres, en Ancón I.

- 72 venezolanos estaban recluidos en penales de Perú hasta agosto de 2018, según el INPE.

Los Malditos del Tren de Aragua. (JOSEPH ANGELES) Los Malditos del Tren de Aragua. (JOSEPH ANGELES)

500 CRIMINALES INTEGRAN ESTA BANDA



El origen de Los Malditos del Tren de Aragua se remonta al año 2010. Comenzó como un sindicato ligado a la construcción de un tren en la localidad de Aragua, Venezuela, obra que nunca se concluyó.

Tras quedarse sin trabajo, y ante la crisis económica del gobierno chavista, los miembros de este ‘gremio’ empezaron a delinquir, cobrando cupos en las obras. Luego pasaron a la extorsión y a los asesinatos de los contratistas. Actualmente, cuenta con cerca de 500 miembros.

12 ASALTAN JOYERÍA EN JOCKEY PLAZA



El 22 de junio de 2018, 12 venezolanos asaltaron la joyería Casa Banchero en el centro comercial Jockey Plaza. Se llevaron US$200 mil en objetos de valor. Pese a haber sido identificados por la Policía, gracias a las cámaras de seguridad, estos lograron huir a Ecuador.

Antes de llegar al Perú para cometer el mencionado atraco, el cabecilla de la banda, Anthony Rivas (26), fugó del penal de Tocorón en Venezuela. Ahí compartió celda con miembros de Los Malditos del Tren de Aragua.