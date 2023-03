El inicio del año escolar 2023 no será del todo feliz para miles de niños que padecen el drama de tener locales escolares en pésimas condiciones. El ministro de Educación, Óscar Becerra, sostuvo que estos momentos su portafolio, a través del Programa de Infraestructura Educativa (Pronied) no tiene stock de aulas prefabricadas para atender los llamados de emergencia en diferentes regiones del país azotadas por las lluvias y los huaicos.

“En este momento, el Minedu, a través del Pronied, no tiene stock de aulas de emergencia, prefabricadas o de contingencia para poder distribuirlas y atender la emergencia; y producirlas requiere un tiempo: dos o tres meses y el tiempo no alcanza para hacerlo”, afirmó durante su presentación ante la comisión de Educación del Congreso de la República.

No obstante, el funcionario sostuvo que está garantizado el inicio del año escolar con el personal docente respectivo. Explicó que se ha contratado 102,000 profesores al 24 de febrero pasado y que está en proceso de adjudicación 56,000 plazas vacantes. “Está garantizado el inicio del año escolar en cuanto a tema de profesores”, precisó.

Puno no colabora

En contraparte con este escenario, el titular de Educción mostró su preocupación por la actitud de gobierno regional de Puno, cuyos responsables se niegan a colaborar en la entrega del material educativo para los estudiantes.

“Las autoridades de Puno no solamente no quieren apoyar, sino que han declarado que no van a iniciar el año escolar en la fecha prevista. Estamos oficiando a los responsables de las ugeles que el 13 de marzo es la fecha de inicio del año escolar”, puntualizó Becerra.

Sostuvo que para esa fecha los docentes deberán hacerse presentes en los centros educativos para asumir el dictado de clases y que el libre tránsito estará garantizado.

Además, Becerra precisó que el último tramo de la entrega de material educativo ha sido asumida por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.