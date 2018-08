Piura cumple 486 años desde su fundación y en la ciudad norteña hay más de una razón para celebrarlo. Sea verano o 'infierno', el calor de esta región se ha vuelto un sello característico, al punto de denominarla la 'Ciudad del Eterno Calor'.

Y como en cada rincón del país, Piura cuenta con diferentes exquisiteces culinarias que harían que cualquier limeño tome el primer vuelo disponible para deleitarse con estos platillos.

A continuación, una lista de los principales manjares con el que puedes celebrar en este día:

PAVO CON CHIFLES

Pavo con Chifles (Facundo's Café) Pavo con Chifles (Facundo's Café)

Aunque para muchos puede sonar extraño, este plato combina tallarines, chifles y, por su puesto, pavo. La combinación 100% piurana hace destacar el sabor del pavo. Este platillo tiene altas propiedad nutricionales y es una alternativa interesante.

COPÚS

Copús. (Piura la Ciudad del Eterno Calor) Copús. (Piura la Ciudad del Eterno Calor)

Aunque no se come muy a menudo, el copús requiere de una compleja y larga elaboración. Este plato con alto contenido nutricional está preparado a base de lechón y cabrito. Una vez que lo pruebes, será imposible no querer otra porción.

MAJADO DE YUCA

Majado de Yuca. (La Santitos) Majado de Yuca. (La Santitos)

Un plato a base de yuca aplastada, al punto que se deshaga. A ello se le agrega cerdo y sarsa de cebolla. Es uno de los platos más buscados por los turistas que llegan a la ciudad.

PASADO POR AGUA

Pasado por agua. (La Santitos) Pasado por agua. (La Santitos)

Este es uno de los platos favoritos de los piuranos. El pescado, que normalmente puede ser mero o cabrillón, es pasado por agua caliente y sal antes de agregarle cebolla en sarsa y camote.

RONDA CRIOLLA

Ronda Criolla. (La Santitos) Ronda Criolla. (La Santitos)

Si has pasado por Piura y no has probado la ronda criolla, déjame decirte que tu visita fue en vano y deberás volver obligatoriamente para probar este plato. Una buena ronda criolla consta de seco de chabelo, majado de yuca, carne aliñada y costillas de cerdo.

ARROZ CON CABRITO Y TAMAL

Arroz con cabrito y tamal. (La Santitos) Arroz con cabrito y tamal. (La Santitos)

Si bien el seco de cabrito o cabrito a la norteña es un plato típico en el circuito de playas del norte del país, este platillo agrega el tamal, factor que no encontrarás en otro lugar.