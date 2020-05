Áncash: Trabajadora de salud a punto de llorar pide que el Gobierno escuche sus reclamos | VIDEOS

En medio del arribo que hizo el presidente de la República, Martín Vizcarra, a la ciudad de Huaraz (Áncash) donde visitó el hospital Víctor Ramos Guardia, un indignado grupo de trabajadores de salud hicieron una protesta exigiendo un nuevo nosocomio y que algunas autoridades dejen el cargo.

Una de estas protestantes contó, con la voz entrecortada, que estuvo desde las 9 de la mañana para que el mandatario escuchara sus pedidos; sin embargo, esto no se habría concretado. Además, exigió la salida del gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo.

“No es justo que el presidente no nos escuche a todos los trabajadores de acá, mandé un sobre al ministro de Educación para el presidente, que sacara al gobernador Morillo porque para poniendo directores y el que está ahorita es el subdirector, que ha mandado a traer a la policía, ¿qué somos, delincuentes?”, dijo la fémina. Incidente quedó registrado en video.

La ofuscada mujer también solicitó un hospital nuevo y comentó que uno de sus compañeros ha fallecido, mientras que otros colegas están infectados de COVID-19.

Áncash: Trabajadora de salud a punto de llorar pide que el Gobierno escuche sus reclamos. (Video: Áncash Digital)

HOSPITAL NUEVO

Otras dos féminas con sus trajes de bioseguridad se unieron al pedido del hospital nuevo, porque las áreas de cirugía y medicinas se encontrarían hacinadas.

“No es justo, este uniforme (bioseguridad) es de uso descartable y tiene que durar un mes al personal... Esto yo mismo me lo he comprado, ahora lo tengo que lavar y volver a usar... nuestros compañeros están en UCI - COVID, no es justo, queremos otro hospital”, comentó.

Áncash: Trabajadora de salud a punto de llorar pide que el Gobierno escuche sus reclamos. (Video: Áncash Digital)

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra anunció que se instalarán 125 camas en el hospital de campaña de Rosaspampa, en Huaraz, para reforzar la lucha contra la pandemia por el coronavirus.

Sostuvo que la capacidad hospitalaria en esa ciudad es insuficiente para atender la demanda, por lo que se está coordinando con las autoridades regionales una respuesta ante la pandemia.

Precisó que en la ciudad se necesita un nuevo hospital -el que se tiene data de 1965- y que el gobierno compromete el financiamiento para su construcción, en la medida que el gobierno regional elabore el expediente técnico, como sucede en otras regiones.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Coronavirus en Perú: la inseguridad aumenta pese a la pandemia

NOTAS QUE TE PUEDEN INTERESAR